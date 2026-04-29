Remírez dice que con la proposición de ley de UPN se "verían en peligro conciertos y aulas que ya está concedidas"

Archivo - El vicepresidente de Navarra, Javier Remírez. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra y vicepresidente primero, Javier Remírez, ha manifestado que les "preocupa profundamente" la proposición de ley foral presentada por UPN para evitar el cierre de aulas de 3 años y ha señalado que "con ella se verían en peligro conciertos y aulas que ya están concedidas y autorizadas por el Departamento de Educación".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Remírez ha indicado que, del estudio en profundidad de la proposición de UPN, "nuestra inquietud se ha visto incrementada" porque "entramos en una situación de profunda inseguridad jurídica". "Con esa proposición de ley, ahora mismo se verían en peligro conciertos y aulas que ya están concedidas y autorizadas por el Departamento de Educación, a través de la resolución que aprobó la Dirección General de Recursos Educativos", ha expuesto.

Así, Remírez ha incidido en que la proposición de ley de UPN es "francamente irresponsable" y "pone en peligro la elección que han hecho familias y alumnos y alumnas de cara al próximo curso". "Con la aplicación de dicha proposición de ley habría que revisar todo eso y generaría una situación de profunda incertidumbre y de peligro en el derecho a elección de las familias navarras", ha reiterado.

El portavoz ha defendido que el Ejecutivo foral, a través del Departamento de Educación, "ha actuado conforme y estrictamente aplicando la norma y dentro del ámbito del acuerdo programático". Y ha expuesto que "estamos en un contexto de descenso de la natalidad, del año 2015 hasta ahora ha descendido un 24%, y hemos pasado de unos 6.000 nacimientos anuales a en torno a 4.600". "Eso tiene una repercusión en la demanda de la población escolar que se incorpora al sistema educativo y hace que se refleje en el número de aulas y en el número de conciertos necesarios para ello", ha apuntado.

A su juicio, "está garantizada la libertad de elección de la ciudadanía navarra". "He de recordar que casi el 99% de las peticiones de matrícula han sido aceptadas en la primera opción que demandaban las familias, tanto en centros públicos como en centros concertados", ha afirmado, para destacar que "ahora mismo hay 135 plazas vacantes dentro del ámbito de la enseñanza concertada". "Por tanto, la oferta es más que suficiente y esa oferta la ampara el Gobierno de Navarra", ha dicho.

Remírez ha indicado que "cualquier reflexión en torno a un recorte de derechos, con estos datos y objetivamente, no responde a la realidad".