Remírez dice que la situación en Navarra es "muy compleja" aunque "no hay nuevos incendios"

Diez localidades se encuentran desalojadas, unas 700-750 personas

PAMPLONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha manifestado a última hora de esta tarde que la situación de los incendios en la Comunidad foral sigue siendo "muy compleja" aunque "también hay buenas noticias porque el objetivo de este día era que no hubiera nuevos focos y no se han producido".

En declaraciones a los medios de comunicación, Remírez ha valorado que no se han registrado daños personales "de importancia" y "eso es una buena noticia porque es uno de los objetivos también, como lo era que no se viesen afectados en demasía núcleos de población, que se mantiene a pesar de que ha habido situaciones complejas sobre todo en el entorno San Martín de Unx". "Ha habido alguna afección parcial pero no intensa", ha dicho.

El vicepresidente, que ha puesto en valor los medios que han trabajado durante toda la jornada tanto de Navarra como de otras CCAA, ha señalado que hay diez localidades evacuadas a última hora de la tarde, unas 700-750 personas, que "están derivadas a recursos habilitados por el Gobierno de la mano de los ayuntamientos, en Olite, Tafalla, Murillo el Fruto y Sangüesa" o cuentan con recursos propios o familiares.

Remírez ha indicado que esta tarde ha cambiado el viento en Navarra, "ha entrado el viento norte, lo que hará reducir las temperaturas". "Es un factor que, según los expertos de gestión de la emergencia, puede ayudar aunque el viento fuerte, ya sea norte, es un elemento que puede dificultar". No obstante, ha indicado que el viento norte puede aumentar la humedad y "por tanto facilitar la labor de extinción de incendios".

Según ha explicado, "no se esperan precipitaciones hasta el próximo jueves, lo que es un handicup".

