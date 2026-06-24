Remírez e Irujo destacan en Shenzhen la importancia de fortalecer la cooperación tecnológica internacional

Representantes de distintas empresas y entidades que han participado en el foro. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, y el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, han subrayado durante la misión institucional y empresarial que se desarrolla estos días en Shenzhen (China) el valor de la colaboración internacional para impulsar la innovación, el desarrollo tecnológico y la competitividad de las empresas navarras.

Este mensaje ha sido uno de los más importantes que se han lanzado este miércoles en el Foro Navarra-Longhua, celebrado en el Longhua International Cooperation Center. Este es uno de los eventos principales celebrados dentro de la misión organizada por el Plan Internacional de Navarra. En el foro han participado Arandovo, CEIN, CENER, Das Nano, Gurpea, HR motor, InnoUp, Lizarte, Luar Thecnology, NAIR center, Nasertic y NR Electrónica.

El objetivo de esta acción es, ha informado el Ejecutivo foral, reforzar las relaciones entre Navarra y uno de los principales polos tecnológicos del mundo, así como de favorecer nuevas oportunidades de colaboración, inversión e intercambio de conocimiento para las empresas y centros tecnológicos de la Comunidad foral.

Durante el foro, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, ha destacado que la presencia de la delegación navarra en Shenzhen responde a la voluntad del Gobierno de Navarra de "seguir fortaleciendo las relaciones y la confianza mutua" con un territorio que se ha convertido en una referencia internacional en innovación y desarrollo tecnológico.

Remírez ha señalado que "Shenzhen es un ejemplo de transformación y visión de futuro, un territorio que ha desarrollado en pocas décadas un ecosistema tecnológico de referencia mundial, con una gran capacidad para conectar investigación, talento, empresa e innovación".

Asimismo, ha destacado que Navarra, pese a ser una comunidad de tamaño reducido en términos demográficos, dispone de "una larga tradición industrial, una importante capacidad tecnológica y una clara vocación internacional". En este sentido, ha defendido la necesidad de seguir impulsando la cooperación en ámbitos en los que ambos territorios comparten fortalezas, como la innovación tecnológica, la economía digital, la sostenibilidad, la industria avanzada, la investigación y el desarrollo del talento.

El vicepresidente ha añadido que "la innovación no entiende de fronteras y los grandes avances nacen de conectar grandes ideas", situando esta colaboración dentro del objetivo de Navarra de desarrollar nuevas capacidades tecnológicas y reforzar su conexión con los principales ecosistemas internacionales de innovación.

En este sentido, el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, ha destacado "la buena relación de Navarra con el distrito chino de Longhua que se materializó el pasado enero con la firma de un acuerdo de cooperación y que nos permite hacer encuentros como este foro en el que nuestras empresas pueden mostrar sus capacidades y establecer lazos comerciales con China".

En este contexto, Irujo ha remarcado "las muchas fortalezas en común que tienen Longhua y Navarra, ya que ambas son muy complementarias en muchos campos", siendo la industria verde uno de estos puntos en común, aunque no el único. "Estamos en uno de los ecosistemas de innovación más dinámicos del mundo", ha explicado Irujo quien también ha remarcado "la capacidad para trasladar el conocimiento al mercado y generar nuevas oportunidades empresariales constituye una referencia para cualquier región con vocación industrial".

Irujo ha subrayado además que Navarra afronta importantes retos vinculados a la digitalización, la transición energética y la competitividad industrial, ámbitos en los que la cooperación internacional resulta fundamental. "Las empresas navarras cuentan con capacidades tecnológicas y un elevado nivel de especialización, pero debemos seguir conectándolas con los principales centros mundiales de innovación para acelerar su crecimiento, favorecer la transferencia de conocimiento y abrir nuevas oportunidades de colaboración e inversión", ha afirmado.

Asimismo, ha destacado el papel que desempeñan los centros tecnológicos, las universidades y el tejido empresarial navarro en la construcción de un modelo económico basado en la innovación. "Nuestro objetivo es reforzar la posición de Navarra como territorio industrial avanzado, capaz de atraer talento, desarrollar tecnología propia y competir en los mercados internacionales mediante productos y soluciones de alto valor añadido", ha concluido.