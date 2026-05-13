Remírez se muestra "optimista" sobre la negociación en torno al cierre de aulas y acusa a UPN de "antipolítica"

Archivo - El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, se ha mostrado este miércoles "optimista" sobre la posibilidad de llegar a un "punto de encuentro" en las negociaciones entre los socios que componen el Ejecutivo foral, en vísperas de que el pleno del Parlamento debata la proposición de ley de UPN para evitar el cierre de aulas de Primaria en la red concertada.

Remírez ha afirmado que UPN ha enmendado su propia iniciativa, lo que, en su opinión, implica reconocer que "era una proposición de ley inviable y deficitaria en términos técnicos y jurídicos", que iba a crear "un caos" en el proceso de matriculación. "Es extraño que en una proposición de ley de un solo artículo el mismo grupo político se autoenmiende", ha resaltado Remírez, que ha acusado a los regionalistas de estar "buscando la antipolítica y un problema donde no lo hay".

En respuesta a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Remírez ha calificado de "completo éxito" el proceso de matriculación ya que "se han visto satisfechas" en la red pública más del 99% de las solicitudes de primera opción, el 98% en el caso de la concertada. Datos que demuestran, ha remarcado, que "no es un problema social" sino que "hay plena satisfacción por parte de la sociedad navarra en cuanto que sus hijos e hijas van a estudiar en el modelo oportuno".

También indica, ha resaltado, el "acierto" en la planificación por parte del Departamento de Educación "en cuanto a que es capaz de satisfacer las demandas".

Javier Remírez ha señalado que "estamos todos en una reflexión colectiva" ante "una situación de descenso de la natalidad", con un "crecimiento vegetativo negativo de la población" que hace que "tengamos que hacer unas reflexiones más a medio y largo plazo" para abordar "cuál es el futuro de la educación en general y, en concreto, de la educación sustentada con fondos públicos".

En este sentido, ha señalado que los grupos que componen el Gobierno de Navarra "dialogamos permanentemente entre nosotros" y se ha mostrado convencido de llegar "a un punto de encuentro". Ha indicado que "no hay que hablar de la negociación en términos de si está más cercana a una posición u otra, o de ganadores o perdedores". "Lo que tenemos que hablar es gestionar la pluralidad de la sociedad" y "en términos de generosidad política", ha añadido.

También, ha destacado, con una "orientación política clara" priorizando la enseñanza pública, sin "negar y respetando que hay una parte importante de la población que opta también por una enseñanza concertada".

Preguntado por los recursos presentados por varios colegios e ikastolas, Remírez ha afirmado que "están legitimados" a presentarlos tanto en el contexto judicial como administrativo. En el caso de los recursos de alzada, "que los resuelve la propia Administración, van a ser valorados en términos de la máxima generosidad de cara a buscar puntos de encuentro dentro de la legalidad y buscando el bien común".