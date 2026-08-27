Remírez recibe a 29 niños saharauis acogidos este verano por familias navarras

El vicepresidente Remírez en un momento de su intervención - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno foral, Javier Remírez, ha recibido este miércoles en el Salón del Trono del Palacio de Navarra a 29 de los 96 niños procedentes de los campos de refugiados saharauis en Tindouf (Argelia) que han venido a pasar el verano a Navarra, acogidos por familias voluntarias a través del programa 'Vacaciones en Paz'.

Durante su intervención, Remírez ha destacado que Navarra es "una tierra diversa y solidaria, que respeta y acoge; y que siempre estará del lado de los derechos humanos, de la cooperación internacional, la protección a la infancia y la mejora de las condiciones de vida de todas las personas".

En este sentido, el vicepresidente ha puesto el foco en las familias acogedoras, por su "compromiso, generosidad y altruismo". "Gracias por vuestro cariño y por darlo todo para hacer de vuestro hogar también el de ellos y ellas", ha indicado.

En la recepción oficial han participado también la directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Navarra, Miriam Martón; la responsable del programa 'Vacaciones en Paz', Carol García; y el delegado de la República Árabe Saharaui Democrática en Navarra, Hamdi Aomar Ahmed.

590.000 EUROS PARA AYUDA HUMANITARIA EN TINDOUF

Este año, la Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo ha firmado un convenio con la Asociación Navarra de Amigos y Amigas de la República Árabe Saharaui Democrática (ANARASD) por un importe de 510.000 euros, y otro con la Asociación Navarra de Amigos del Sáhara (ANAS), de 80.000 euros, para financiar el programa 'Vacaciones en Paz'.

Navarra, a través de sus instituciones y organizaciones de la sociedad civil, "viene mostrando su apoyo al pueblo saharaui desde el año 1992, colaborando con ayuda humanitaria, así como proyectos de desarrollo fundamentalmente en el sector de la seguridad alimentaria, la salud y la educación".

También se han realizado varias visitas institucionales a los campamentos por parte de representantes del Ejecutivo foral y otras instituciones, como el Parlamento de Navarra o la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), con el objetivo de conocer los proyectos de acción humanitaria desarrollados en los campamentos con financiación navarra y de acercarse a la situación en la que viven las 175.000 personas refugiadas saharauis.

Además, en 2025, la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia, a través del Servicio de Atención Temprana, puso en marcha el proyecto Nailah, una iniciativa de cooperación entre el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Asuntos Sociales de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) para la implementación del Servicio de Atención Temprana en los campamentos saharauis.

Se trata del primer proyecto de cooperación técnica directa del Gobierno de Navarra, cuyo objetivo principal es fortalecer los recursos familiares y comunitarios existentes de cara a mejorar la calidad de vida de niños con "importantes retos en el desarrollo", así como sus familias en los campamentos.

'VACACIONES EN PAZ'

El programa 'Vacaciones en Paz', impulsado por ANAS y la Delegación Saharaui en Navarra, nació hace cuatro décadas con el objetivo de ofrecer acogida temporal a menores saharauis en Navarra, además de "contribuir a la mejora de las condiciones físicas, emocionales y sanitarias de los menores para afianzar su evolución y desarrollo en su propio entorno, y sensibilizar a la población navarra en materia de cooperación".

Para ello, decenas de niños dejan el desierto durante dos meses y son acogidos por familias de toda la geografía navarra. Durante su visita, que se inició el 6 de julio y se prolongará hasta este sábado, 29 de agosto, los menores han realizado diversas actividades y han pasado tiempo con sus familias de acogida, acompañados por un grupo de 9 monitores.