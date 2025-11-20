Renfe modifica y realiza ajustes en los horarios entre Madrid y Navarra

PAMPLONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe modificará el horario de los trenes que unen Madrid y Navarra y realizará ligeros ajustes en las frecuencias entre ambos destinos. Así, el último tren del día entre la capital madrileña y Pamplona adelantará su salida de lunes a jueves a las 17.32 horas en lugar de a las 19.39 horas con el objetivo de "llegar a destino a las 20.50 horas, dos horas antes que hasta la fecha", ha dicho Renfe.

Dentro de la reorganización del servicio, el tren Madrid-Pamplona que parte los viernes a las 19.39 horas se prestará con un servicio Intercity. Además, los sábados, el tren Madrid-Pamplona de las 14.47 horas retrasa su salida a las 17.32 horas con "el objetivo de incrementar el tiempo de ocio el fin de semana", ha añadido la compañía.

Por otro lado, desde el 14 de diciembre, a primera hora de la mañana de lunes a viernes, se unificarán dos frecuencias de tren en una en la estación navarra de Tudela en dirección Madrid, aunque, ha expuesto Renfe, el número de plazas ofertadas se mantendrá exactamente igual.

Según la compañía, el resto de los trenes de larga distancia que conectan la capital navarra con la madrileña mantendrá frecuencias, aunque los cambios implementados llevarán consigo ligeros ajustes horarios en los servicios que pueden consultarse en www.renfe.com.