Representantes de la Universidad y del Gobierno de la Rioja visitan las instalaciones del Grado de Medicina en la UPNA

Los representantes de la Universidad y del Gobierno de La Rioja posan junto a los de la UPNA en el atrio del nuevo edificio. - UPNA

PAMPLONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Universidad y del Gobierno de la Rioja han visitado las instalaciones en las que se imparte el Grado en Medicina de la Universidad Pública de Navarra. La Universidad de La Rioja está trabajando desde hace meses en la implantación del Grado en Medicina y se ha marcado como objetivo impartir estas enseñanzas a partir del próximo curso 2026-27.

La delegación riojana ha estado encabezada por la rectora de la Universidad de la Rioja, Eva Sanz Arazuri, por el viceconsejero de Educación, Universidades y Formación del Gobierno de La Rioja, Miguel Ángel Fernández Torroba, y por el viceconsejero de Salud y Políticas Sociosanitarias del Gobierno de La Rioja, José Antonio Oteo Revuelta. Han estado acompañados por Montserrat Mendoza Villena, vicerrectora de Coordinación Académica y Calidad, Carmen Patricia Pérez Matute, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Ferran Mateo Rueda, delegado de la Rectora para Proyectos Estratégicos, y por Carlos Mayoral Hernández, gerente de la Universidad.

Han sido recibidos en el Campus de Ciencias de la Salud de la UPNA por el rector, Ramón Gonzalo, por el vicerrector de Enseñanzas, Javier Goicoechea, por la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Almudena Sánchez, por el vicedecano responsable del Grado en Medicina, Tomás Belzunegui, y por la coordinadora del Grado en Medicina adjunta al rector, María Cristina Rodríguez.

CENTRO DE SIMULACIÓN Y LA NUEVA ALA DE LA FACULTAD

La visita se ha iniciado con un recorrido explicativo por el centro de simulación, un espacio docente especialmente diseñado para el desarrollo de actividades de aprendizaje basadas en simulación y de entrenamiento de habilidades clínicas. En sus instalaciones el estudiantado de grado y posgrado de Ciencias de la Salud puede enfrentarse a situaciones que simulan las condiciones reales y que les permite avanzar en la adquisición de competencias en un entorno controlado y seguro, ha informado la UPNA.

En la actualidad, el centro de simulación está integrado por once espacios docentes, que permiten un uso polivalente. Tres de ellos disponen de sistema audiovisual para el desarrollo de escenarios clínicos en diferentes contextos (habitación hospitalaria, box de urgencias/cuidados críticos, consulta o domicilio).

El encuentro, que se ha prolongado durante cerca de tres horas, ha concluido con una visita a la nueva ala de la Facultad de Ciencias de la Salud, inaugurada el pasado mes de febrero y que cuenta con una superficie superior a los 13.000 metros cuadrados distribuidas en cuatro alturas. Precisamente, será en la cuarta planta de este nuevo edificio donde en los próximos meses se iniciará la construcción del nuevo centro de simulación clínica de la UPNA.