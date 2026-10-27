Requisados más de 50 kilos de hongos en el coto de Ultzama por recolección ilegal

Género incautado. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Brigada de Protección Medioambiental de la Policía Foral han incautado más de 50 kilogramos de hongos en el acotado micológico de la zona de Ultzama. El decomiso se ha producido en el marco de los servicios específicos de inspección y control que esta unidad especializada realiza en los montes de la Comunidad foral para evitar la sobreexplotación y el furtivismo durante la temporada micológica.

La intervención tuvo lugar cuando los agentes medioambientales localizaron e interceptaron a una persona que se encontraba recolectando de manera masiva en el interior del coto de Ultzama. Tras proceder a su control e identificación, las patrullas comprobaron que el recolector carecía del pase obligatorio exigido por el acotado y que las existencias recolectadas rebasaban de forma extrema el límite diario autorizado por persona. Debido al volumen de la intervención, el peso total del producto incautado supera holgadamente los 50 kilos, quedando pendiente del pesaje oficial definitivo para la tramitación de la denuncia.

Una vez extendida el acta de infracción administrativa, la totalidad de los hongos requisados fueron entregados formalmente a los responsables del coto de Ultzama. Al tratarse de un área regulada bajo gestión local, los ejemplares recuperados revierten directamente en la propia entidad del acotado para su correcta salida o aprovechamiento según sus estatutos.

CONSEJOS PARA LA ACTIVIDAD MICOLÓGICA

La Policía Foral recuerda a la ciudadanía que la riqueza micológica forestal es un recurso protegido y regulado bajo las siguientes directrices básicas:

-Pases y licencias obligatorias: Antes de salir al monte, es imprescindible informarse de la titularidad del terreno y adquirir el pase correspondiente si se trata de un acotado, como el de Ultzama.

-Respeto escrupuloso de los cupos: Las limitaciones de peso diarias por persona garantizan la sostenibilidad del recurso vegetal y permiten que todos los recolectores disfruten de la actividad de forma equitativa.

-Uso exclusivo de cestas de mimbre: El uso de bolsas de plástico está terminantemente prohibido. Las cestas permiten que las esporas caigan al suelo a medida que se camina, favoreciendo futuras brotadas.

-Técnica de recogida manual: Se debe emplear navaja cortando la base del hongo a ras de suelo; está prohibido arrancar la seta desde la raíz o usar herramientas como rastrillos que destruyen de forma irreversible el micelio.

CONSECUENCIAS ADMINISTRATIVAS EN NAVARRA

La legislación navarra, ha continuado la Policía Foral, tipifica con severidad el incumplimiento de la normativa sobre recursos micológicos a través de sanciones de tipo administrativo:

-Decomiso inmediato: Todo el género obtenido de manera fraudulenta, sin autorización o excediendo el cupo, es incautado de manera fulminante por la autoridad.

-Sanciones de cuantía económica: Las multas administrativas varían según la gravedad de los hechos, el volumen recolectado ilegalmente y si existe intención de comercialización sumergida, pudiendo alcanzar cuantías muy elevadas.

-Apertura de expediente sancionador: La denuncia formulada por la Brigada de Protección Medioambiental se remite a los órganos correspondientes del Gobierno de Navarra y las entidades locales para la tramitación definitiva del expediente por infracción a la normativa de montes y aprovechamientos forestales.