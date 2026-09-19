Rescatada una mujer herida mientras hacia senderismo en Urdax. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 61 años ha sido rescatada este sábado al medidodía tras sufrir una fractura en el tobillo mientras hacía senderismo en la zona de Telebista Errepikagailua, en Urdax.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 12.32 horas y se ha movilizado hasta el lugar a los bomberos de Oronoz, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Guardia Civil.

La mujer herida, con una fractura de tobillo de pronóstico reservado, ha sido trasladada inicialmente al centro de salud de Urdax para su valoración. Posteriormente, ha sido trasladada al Hospital de Bayona.