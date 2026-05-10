Rescatada una peregrina herida en Esteribar

Archivo - Detalle de la mochila de un peregrino del Camino de Santiago. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 10 May. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia han auxiliado este domingo por la mañana a una peregrina de 29 años herida mientras se encontraba en la zona de Pasajekoa, en Esteribar.

El aviso se ha recibido a las 8.03 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos del parque de Cordovilla y una ambulancia de Soporte Vital Básico.

La mujer ha sufrido una lesión en el tobillo que le impedía continuar con su camino Los bomberos la han llevado hasta Akerreta, desde donde ha sido trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Navarra.