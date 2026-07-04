Rescatada una senderista de 69 años en Izagaondoa

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero de rescate del Gobierno de Navarra. - SOS NAVARRA - Archivo
PAMPLONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
Una senderista de 69 años ha sido rescatada este sábado por la mañana tras sufrir síntomas de agotamiento mientras se encontraba en la zona de Sarios de Bayona, en el municipio de Izagaondoa.
El aviso se ha recibido a las 11.28 horas y se han movilizado los bomberos de Cordovilla, el Grupo de Rescate Técnico (GRT), un helicóptero de rescate y una ambulancia de Soporte Vital Básico.
La mujer ha sido rescatada por aire y, posteriormente, ha hecho transbordo a la ambulancia, que la ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra para su revisión.