Rescatadas dos senderistas navarras en el Pirineo aragonés

Imagen de archivo de un helicóptero de la Guardia Civil. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Huesca ha rescatado en los últimos días a dos vecinas de Navarra, de 17 y 28 años, mientras realizaban senderismo en la zona del Pirineo aragonés.

La primera intervención tuvo lugar el pasado 3 de septiembre. Sobre las 16.30 horas se recibió un aviso en el que se comunicaba que una senderista de 17 años, mientras realizaba la actividad en el Camino normal del Pico Castillo de Acher, se lesionó el menisco tras un tropiezo, explican desde la Guardia Civil.

Se activó el GREIM de Jaca, la Unidad Aérea de Benasque y un médico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar a la senderista, fue evacuada y trasladada en la aeronave hasta la helisuperficie de Jaca y transferida en ambulancia para ser llevada al Hospital de la localidad de Jaca.

La segunda intervención se produjo este sábado, 5 de septiembre. Sobre las 17.30 horas se recibió un aviso en el que se comunicaba que una senderista de 28 años, mientras realizaba la actividad en las inmediaciones del Pico Aspe, se había quedado enriscada y no podía continuar con la actividad. Se activó el GREIM de Jaca y la Unidad Aérea de Huesca. Tras sobrevolar la zona y localizar a la senderista, fue evacuada y trasladada en la aeronave hasta la localidad de Jaca.