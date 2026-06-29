Rescatado un barranquista con un traumatismo leve en Valcarlos

PAMPLONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un barranquista de 46 años ha resultado herido leve este lunes con un traumatismo en una pierna tras sufrir una caída en Artxurieta, en el término de Valcarlos.

El aviso por el suceso ha tenido lugar a las 16 horas. En la intervención han participado bomberos del parque de Burguete, el Grupo de Rescate Técnico, helicóptero de rescate y la Policía Nacional, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El hombre se ha dirigido por sus propios medios a un centro hospitalario en Francia.