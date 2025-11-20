Rescatado un conductor tras caer su vehículo por un barranco en un parque eólico en la Merindad de Estella

PAMPLONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha sido rescatado esta pasada madrugada después de que su vehículo cayera por un barranco de unos 15 metros en un paraje próximo a un parque eólico en la Merindad de Estella, según ha informado la Guardia Civil.

El teléfono 062 de la Guardia Civil recibió el aviso a las 23,44 horas de este miércoles, por lo que se movilizaron efectivos a la zona indicada. Al llegar al lugar, la patrulla escuchó un grito y el claxon del vehículo accidentado. Tras descender hasta el barranco, localizaron un turismo volcado sobre su lateral y apoyado entre la vegetación. El conductor presentaba aturdimiento y dolor, aunque permanecía consciente.

Los agentes lo ayudaron a salir del turismo, ascendieron con él hasta la parte superior y lo abrigaron debido a las bajas temperaturas. El varón fue identificado como un trabajador de la seguridad del parque, de 44 años, que estaba realizando su jornada laboral. Fue trasladado a una localidad próxima donde recibió asistencia médica y posteriormente fue trasladado al Hospital de Logroño.

En el operativo participaron servicios sanitarios de la localidad de Los Arcos y efectivos de Bomberos de Estella.