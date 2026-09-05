Rescatado en helicóptero un ciclista tras sufrir un accidente en Aras

Archivo - Un helicóptero del Gobierno de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo
PAMPLONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un ciclista de 41 años ha tenido que ser rescatado este sábado con un helicóptero tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso en el paraje de Cortinés, en el municipio de Aras.
El aviso del accidente se ha recibido a las 11.16 horas y se ha movilizado un dispositivo compuesto por los bomberos de Estella, el Grupo de Rescate Técnico (GRT), un helicóptero rescate y un helicóptero medicalizado, una ambulancia y la Guardia Civil.
El GRT ha rescatado con el helicóptero al ciclista, quien ha sufrido politraumatismos con pronóstico reservado. Posteriormente, ha hecho transbordo al helicóptero medicalizado que lo ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra.