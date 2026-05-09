Rescatado un peregrino herido tras sufrir una caída en Zubiri

Los bomberos atienden a un peregrino herido tras sufrir un accidente en Zubiri. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia han rescatado este sábado por la mañana a un varón de 59 años que ha resultado herido tras sufrir una caída mientras realizaba el Caino de Santiago, a la altura de la localidad de Zubiri, perteneciente al municipio de Esteribar.

El aviso del accidente se ha recibido a las 10.09 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos del parque de Cordovilla, el Grupo de Rescate Técnico (GRT), una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

Como consecuencia de la caída, el peregrino a sufrido un golpe en la cabeza de pronóstico reservado. Bomberos, GRT y Policía Foral han encamillado al herido y lo han acercado hasta lugar donde se encontraba la ambulancia, que lo ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra.