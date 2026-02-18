Un responsable de Acciona Construcción dice que Servinabar aportaba "conocimiento del medio" y personal en las UTE

El responsable de la zona norte de Acciona, Eduardo Montes (d), saluda al portavoz de UPN, Javier Esparza (i), durante la comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas, en el Parlamento de Navarra, a 18 de febrero de 2026, en Pamplona, Navarra ( - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Eduardo Montes, gerente de departamento de Zona Norte de Acciona Construcción en España, ha afirmado este miércoles que Servinabar aportaba "conocimiento del medio" en la conformación de las UTE para ejecutar obras y ha asegurado que, según su experiencia de trabajo en Navarra, esta empresa también incorporaba personal para llevar a cabo las adjudicaciones y en algunos casos era la encargada de designar al jefe de obra.

Montes, que ha comparecido en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, ha señalado que llegó a Acciona Construcción en 2016 y "en esta zona Servinabar tenía personal, las UTE las dotaba con personal, se encargaba de las labores de seguridad y salud y control de calidad, y en alguna obra el jefe de obra era de Servinabar".

Eduardo Montes ha explicado que cuando él comenzó a trabajar en Navarra, en el año 2019, Servinabar ya está de socio por lo menos en dos UTE, en concreto, la construcción de 62 viviendas en Erripañaga y la reforma del Archivo de Navarra.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, le ha preguntado qué podía aportar Servinabar en una UTE con Acciona, a lo que Montes ha respondido que "aporta conocimiento del medio, tenía personal". "En la única obra que me habían adjudicado desde el inicio con Servinabar -42 viviendas en Erripañaga-, el jefe de obra, la figura fundamental, era de Sernivabar, y además francamente lo hizo muy bien, a plena satisfacción de todas las partes", ha asegurado.

Javier Esparza ha incidido en el hecho de que Servinabar ostentó el 15% de la participación en la UTE de los túneles de Belate, que conformó con Acciona y Osés Construcción, pese a que sólo aportó dos trabajadores. Ante ello, Montes ha afirmado que "es una práctica habitual en el sector que las empresas grandes cedan porcentajes mayores sobre la relación que existe en el peso de compañías para ejecutar obras" y ha indicado que le han tocado otras UTE en las que hay empresas que incluso "ponen menos gente", aunque no ha puesto ejemplos.

Por otro lado, el responsable de Acciona Construcción ha señalado que fue él el que comunicó a Osés Construcción que Servinabar entraría en la UTE del túnel de Belate porque el que fuera su jefe directo, Tomás Olarte -exdirector de la zona norte de Acciona Construcción, investigado por el Tribunal Supremo-, le indicó que así se lo trasladara.

Eduardo Montes ha señalado que Osés Construcción no manifestó "ninguna queja" cuando le comunicó la entrada de Servinabar en la UTE y ha precisado que él nunca ha participado en las decisiones sobre la conformación de estas uniones temporales de empresas. "Yo soy una persona de ejecución de obra, pero a mí me comunican esto para que se lo comunique a la señora Osés. Podían mandar a otra persona, pero yo tenía un contacto con ella muy directo, y me dicen que se lo comente. Me lo dice mi superior, Tomás Olarte", ha explicado.

El responsable de Acciona Construcción ha afirmado que la conformación de las UTE estaba dentro de las atribuciones de Tomás Olarte, pero ha indicado que no puede asegurar si "en este caso o en otros pide autorizaciones, consejos o permisos". "Desde luego, todos los acuerdos de UTE los ha firmado él", ha indicado.

Además, Javier Esparza le ha preguntado sobre el hecho de que la UTE para la construcción de Belate se firmara un mes antes de que se licitara la adjudicación y Montes ha señalado que esto es habitual, incluso con más anterioridad, porque las Administraciones, con el fin de reducir los tiempos de licitación, "dan un aviso previo a la Comisión Europea de que van a licitar unas obras". "De todas formas, la obra de los túneles de Belate estaba todos los días en los periódicos", ha señalado. También ha afirmado que Servinabar no era imprescindible en la UTE y que Acciona Construcción podía haber hecho en solitario la obra.

Eduardo Montes ha explicado que conoció a Antxon Alonso, administrador de Servinabar, en 2019, cuando comenzó a trabajar en Navarra. "Está aquí trabajando con Acciona Construcción, tiene dos UTE, las 62 viviendas de Erripagaña y la del Archivo de Navarra. Yo vengo y se están ejecutando y está él como socio dentro de la UTE", ha explicado.

Por otro lado, ha asegurado que "nadie sabía" que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán pudiera ser poseedor del 45% de Servinabar, como recoge un escrito hallado por la UCO de la Guardia Civil. Además, ha indicado que le sorprendió "una barbaridad" conocer que Tomás Olarte estaba siendo investigado por el Tribunal Supremo.

Preguntado si tenía la sensación de que la UTE Acciona-Servinabar era tratada con "más flexibilidad" por parte del Gobierno de Navarra, Eduardo Montes ha comentado que "francamente, nunca he tenido esa sensación, nunca".

En cuanto a la mesa de contratación de las obras de duplicación de las obras de Belate, Montes ha señalado que al presidente de la mesa, Jesús Polo, "le había visto en actos protocolarios de primera piedra". Al exdirector general de Obras Públicas Pedro López ha comentado que no le conocía.

EL MODIFICADO, "TÉCNICAMENTE IRREPROCHABLE"

También se ha abordado durante la comparecencia el modificado de la obra del túnel de Belate, que suponía un sobrecoste de 8,5 millones de euros y al que la Intervención General del Gobierno de Navarra emitió un reparo suspensivo.

Eduardo Montes ha defendido que el modificado es "técnicamente irreprochable" y, frente a la posición de los redactores del proyecto de que los cambios no eran necesarios, ha indicado que "el redactor del proyecto en algunas Administraciones es responsable de los errores que comete". Además, ha destacado que "el modificado no solo supone un incremento, en el modificado hay unidades enteras que se ahorran y se ahorra bastante dinero".

Al inicio de su comparecencia, Eduardo Montes ha querido precisar que su posición en la empresa es la de gerente del Departamento de Zona Norte de Acciona Construcción, no la de responsable Zona Norte de Acciona, como incorrectamente se indica en la citación recibida para comparecer, y como tal intervengo en este trámite con la autorización y el poder de representación que me ha conferido la empresa, tal y como he acreditado previamente ante la comisión". "La matización es importante porque Acciona Construcción es una sociedad filial de otra sociedad, Corporación Acciona Infraestructuras, que es a su vez filial de Acciona", ha señalado.

Montes ha afirmado que presta servicio en Acciona Construcción, que "tiene personalidad jurídica propia y diferenciada de su matriz, cuenta con sus propios órganos de gobierno y administración, y con sus propios medios materiales y humanos para el desarrollo de su objeto social". "Quisiera añadir también que es Acciona Construcción y no Acciona la empresa adjudicataria en UTE junto con otras dos empresas de las obras de duplicación del túnel de Belate a las que se circunscribe la presente comparecencia", ha afirmado.