Responsables de Salud, el SNS y el HUN acuerdan "continuar trabajando" para "mejorar la situación actual"

PAMPLONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, la gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y los jefes de servicio del Hospital Universitario de Navarra (HUN) han acordado "continuar trabajando en colaboración de todas las partes para mejorar la situación actual, facilitar las herramientas de gestión necesarias para todos los servicios y la disposición a realizar reuniones individualizadas con cada uno de ellos".

Así lo han puesto de manifiesto en comunicado desde el Departamento de Salud, tras una reunión mantenida este miércoles entre los jefes y jefas de servicio del HUN, el consejero de Salud, el gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, la dirección del HUN y el director general de Salud.

Desde Salud han reiterado "el compromiso con la ciudadanía y el objetivo compartido que mueve todo el sistema: dar la mejor asistencia sanitaria a cada una de las personas usuarias".

"Para conseguirlo, como se ha insistido constantemente, el mayor activo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea son sus profesionales y, en este contexto de debate y discusión interna que se ha trasladado al foro externo en los últimos días, no puede quedar duda del reconocimiento de Salud, y del propio consejero, al trabajo realizado por sus profesionales médicos de todos los ámbitos y de todos los servicios", han indicado.

Según han añadido, Salud "arrastra un problema de accesibilidad reconocido que se ha agravado en los últimos años, pero la ciudadanía debe confiar y tener presente que, ante problemas graves, procesos oncológicos, enfermedades neurodegenerativas, accidentes, etc., o situaciones que requieren atención tiempo-dependiente, somos uno de los mejores sistemas del estado".

"Y esto no va a cambiar. En estos momentos de discrepancias a nivel público la confianza en nuestros profesionales médicos tiene que estar intacta, y así lo solicita el Departamento a la sociedad navarra", han concluido desde Salud.