Retenciones en la N-121-A por dos accidentes de tráfico. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La N-121-A está sufriendo retenciones que hace que el tráfico sea denso debido a dos accidentes que se han producido a escasos minutos uno de otro.

El primero ha tenido lugar a las 7.36 horas en el kilómetro 13,1 de la N-121-A. Le ha seguido a las 8.01 horas un segundo accidente en el kilómetro 9,9 de la misma vía, informan desde la Policía Foral.

Patrullas de Seguridad Vial regulan en el lugar. Las retenciones hacen que el tráfico sea denso, y se sigue trabajando para dar apoyo a las asistencias de emergencias y lograr la pronta restitución del tráfico.