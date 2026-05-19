Retenciones entre Liédena y Lumbier por un transporte especial

Retenciones entre Liédena y Lumbier en la carretera NA-2420 por un transporte especial. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La carretera NA-2420 está registrando este martes retenciones y tráfico lento en el tramo comprendido entre la rotonda de Liédena y la Venta de Judas (Lumbier) debido a un transporte especial que está acompañando la Policía Foral. Se recomienda utilizar la Autovía del Pirineo (A-21) en el enlace de Liédena para evitar el tramo afectado.

Los agentes se encuentran en la zona regulando la circulación para garantizar la seguridad vial de los conductores, según ha informado la Policía Foral.

Para aquellos conductores que tengan que hacer este trayecto, el cuerpo policial recomienda "mucha paciencia" y adaptar la velocidad, asumiendo que "el viaje llevará más tiempo". También pide atención "máxima" y seguir de forma "estricta" todas las indicaciones de las patrullas.