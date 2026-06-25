Retirados 33 galápagos de Florida en el primer mes de la campaña de trampeo en los entornos de Pamplona y Tudela

La directora general de Medio Ambiente, Ana Bretaña, junto al técnico de Guarderío de Medio Ambiente tras la demostración de captura de galápagos en el lago de Mendillorri - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha comenzado su campaña anual de control de galápagos invasores, como el de Florida, y en cuatro semanas de operaciones se han retirado en total 33 ejemplares.

A la demarcación de Guarderío de Medio Ambiente de Pamplona, que desde hace años realiza esta tarea, en 2026 se ha sumado la colocación de siete trampas en la demarcación de Tudela. En la demarcación ribera las ubicaciones se distribuyen entre Corella, Cintruénigo y Funes. En la de Pamplona en estos momentos hay 11 trampas activas en lugares como Sarriguren, Ripagaina (Burlada), Barañáin, Cizur, Mutilva, Pamplona o Beriáin.

Cada espacio tiene su especificidad en la frecuencia y la forma de hacer las revisiones. El caso de el lago de Mendillorri, por ejemplo, guarderío llega hasta las trampas en barca una vez a la semana.

Este jueves, se ha acercado hasta el lago de Mendillorri, como punto de inicio de la revisión semanal de la demarcación de Pamplona, la directora general de Medio Ambiente de Gobierno de Navarra, Ana Bretaña de la Torre, acompañada por personal técnico del Servicio de Biodiversidad. La labor de revisión de las trampas la han desarrollado dos guardas de la demarcación.

Esta campaña se lleva a cabo en 15 enclaves situados en lagos, balsas artificiales y cauces naturales por parte tanto personal especializado de Basozainak / Guarderío de Medio Ambiente, como de la empresa pública Orekan. La campaña de capturas comenzó en el mes de junio y se desarrollará hasta mediados de octubre.

Por el momento, en cuatro semanas se han extraído 20 galápagos exóticos y se han recogido otros 13. La campaña de trampeo tiene "su parte de educación ambiental y sensibilización, ya que se busca que la ciudadanía pueda conocer la existencia de galápagos autóctonos y colaborar activamente en su conservación".

Así, cualquiera que tenga galápagos de Florida debe saber que no puede desecharlos en el medio natural y que debe ponerse en contacto con la Central de Medio Ambiente (CMA) 646594948, para su recogida.

Entre 2021 y 2025, la cifra de galápagos invasores retirados dentro de estas acciones ascendió a 271, en un 52% de los casos por captura y en el 48% restante, por aviso o entrega de los animales.

CUANDO UNA MASCOTA "ES UN PELIGRO"

El galápago europeo (Emys orbicularis) y el galápago leproso (Mauremys leprosa) son las dos especies autóctonas de galápago que existen en Navarra. Su presencia, además de "importante para la biodiversidad", supone "una mejor evolución de las especies de fauna y flora autóctonas en su hábitat, regulándolas de una forma natural".

Son dos de las especies que, en general, "más se han visto afectadas por la pérdida de su hábitat" y por la aparición de exóticas invasoras como el galápago de Florida (Trachemys scripta) o el Visón americano (Neovison vison).

Los dispositivos de captura "no ocasionan daños a los animales". Son trampas de 'asoleamiento', es decir, unas plataformas flotantes que se colocan en estanques o cursos fluviales a las que se suben los galápagos para tomar el sol en las horas centrales del día.

Una vez en ese espacio, el animal no puede salir fácilmente porque la base de la trampa es una red, así que los especialistas las recogen con facilidad. Una vez capturado, si el galápago es autóctono, se le devuelve a una zona adecuada para su supervivencia en un curso fluvial y, si no lo es, se transfiere al personal de Centro de Recuperación de Fauna Silvestre Ilundáin.

Desde el 2014 está prohibida la tenencia, cría y venta de cualquier subespecie de Trachemys scripta, al estar incluida en el Catálogo Español de Especies Invasoras.

Estos galápagos se vendían como "mascota de moda en un tamaño muy pequeño", pero en realidad pueden vivir hasta un cuarto de siglo y acabar sobrepasando los 35 centímetros.

15 ENCLAVES DE TRAMPEO, DOS DEMARCACIONES

Las 18 trampas de la campaña de 2026 de nuevo tienen como función recoger a los galápagos para poder separar las especies de exóticas de las autóctonas.

El trampeo en la demarcación de Pamplona de Guarderío de Medio Ambiente se desarrolla hace más de una década, pero la campaña, desde 2021, se vincula a un protocolo que ahora, por primera vez, ha permitido extender las labores sobre estos galápagos a la demarcación de Tudela.

Los puntos de trampeo en esa demarcación, con dos revisiones por semana, son el embalse de Las Estanquillas y el curso del río Alhama en Cintruénigo; La Estanquilla y La estanca en Corella y Soto Sardillas, Ramal Hondo y La Roza en Funes.

En todos los espacios intervenidos Medio Ambiente trabaja también en sensibilización, ya que informa mediante carteles de la existencia de una campaña en curso y ha señalizado la presencia trampas y material de detección, además de incluir de teléfono de contacto de la demarcación de Basozainak / Guarderío de Medio Ambiente de la zona.

En las dos demarcaciones monitorizadas se conoce la presencia de galápago autóctono y en los lagos artificiales de Pamplona es "más que conocida" la existencia de exóticas, ejemplares que deben retirarse antes de que acaban en los cauces de los ríos.

Así, hay trampas en los lagos de Barañain, Azpilagaña, Mendillorri, Mutilva y Sarriguren, y en las balsas de Ardoi y Beriain, así como en el río Arga.

DE GALÁPAGOS Y VISONES EUROPEOS

Esta campaña de captura se destina a los galápagos, pero, de hecho, está relacionada con los trabajos finales del programa LIFE 'Territorio Visón', que se desarrolló entre 2010 y 2016.

Cuando acaba un programa de este tipo "hay un compromiso por parte de la entidad beneficiaria de las ayudas europeas de desarrollar las acciones que consoliden los logros del proyecto, para garantizar a largo plazo las mejoras en los hábitats, especies, infraestructuras o tecnologías innovadoras".

El visón (Mustela lutreola) es un animal 'en peligro de extinción' según el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Navarra cuenta hoy aproximadamente con el 70% de los 142 ejemplares de visón europeo que existen en el suroeste del continente.

'Territorio Visón' fue un proyecto coordinado por Navarra y financiado parcialmente por la Comisión Europea en el que se destinaron 3,56 millones de euros a promover la mejora de la biodiversidad de los ríos de mayor densidad de población de visón europeo, frente al de procedencia americana.

Entre los compromisos post-LIFE se estableció un protocolo de revisión que afectaba a los galápagos invasores y que se empezó a aplicar en 2021. La presencia de galápago autóctono y visón europeo supone un indicador de la calidad de los ríos.