Ride On anuncia la paralización del servicio de bicis eléctricas desde el 13 de febrero por impagos del Ayuntamiento

PAMPLONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa Ride On, prestataria del servicio de alquiler de bicicletas eléctricas, ha anunciado este viernes que "siguen reteniéndose todos los pagos debidos a esta empresa desde el mes de septiembre de 2025" por parte del Ayuntamiento de Pamplona, y que "no habiéndose realizado dichos pagos, el sistema no puede seguir funcionando". De esta forma, se paralizará el viernes 13 a las 00 horas al considerar que la situación "resulta insostenible".

En julio, el Ayuntamiento de Pamplona liquidó la concesión administrativa que Ride On ostentaba para prestar el servicio de bicicletas eléctricas en la ciudad, si bien la liquidación no supuso el fin del servicio, ya que se acordó que la empresa seguiría prestándolo hasta que el Consistorio asumiera la gestión directa o indirecta del servicio.

En un comunicado dirigido a los usuarios, desde Ride On han señalado que no comparten "en absoluto" las "manifestaciones publicadas recientemente" en relación con "la supuesta falta de calidad técnica del sistema de bicicleta pública".

"El sistema Ride On ha sido ampliamente reconocido a nivel nacional e internacional, habiendo recibido numerosos premios y distinciones. Asimismo, la ciudad de Pamplona ha sido reconocida internacionalmente gracias a este sistema, que en concreto ha servido como carta de presentación de la ciudad en diversos proyectos y foros internacionales de movilidad sostenible", han indicado.

El sistema, según han subrayado, "ha funcionado de manera óptima siempre que ha contado con los fondos necesarios para su correcta operación y mantenimiento". "A modo de ejemplo, en el mes de septiembre, tras la acordada inyección inicial de fondos por el Ayuntamiento y con una flota que superaba las 500 bicicletas, el sistema alcanzó más de 3.000 viajes diarios, con una valoración media de los usuarios superior a 4,5 sobre 5, datos que acreditan de forma objetiva su buen funcionamiento y aceptación ciudadana llegando actualmente a los 93000 usuarios registrados", han manifestado.

En este sentido, han remarcado que "los problemas actuales en el funcionamiento del sistema no obedecen a deficiencias técnicas, sino a los incumplimientos de las obligaciones adquiridas por el Ayuntamiento, principalmente en lo relativo a la financiación comprometida".