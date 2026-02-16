Ride On dice que le resulta "materialmente imposible" restablecer el servicio de bici si no hay pagos del Ayuntamiento

Archivo - Servicio de alquiler de bicicletas eléctricas del Ayuntamiento de Pamplona. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa Ride On, adjudicataria del servicio de bicicletas eléctricas en Pamplona, ha manifestado este lunes que "actualmente" le "resulta materialmente imposible restablecer el servicio de bicicleta eléctrica en el plazo fijado unilateralmente por el Ayuntamiento sin que por este se cumplan de forma inmediata los compromisos de pago asumidos contractualmente".

Ride On ha afirmado en una nota que "la actual situación no obedece a una decisión unilateral de la empresa, sino que los motivos que nos han obligado a suspender el servicio han sido estrictamente financieros y de seguridad operativa, causados directa y únicamente por los reiterados incumplimientos contractuales por parte de ese Ayuntamiento, advertidos de forma constante y documentada durante los últimos meses".

La empresa ha asegurado que "a lo largo de más de 34 reuniones mantenidas y más de 150 comunicaciones electrónicas remitidas a ese Ayuntamiento" ha informado "reiteradamente de la situación de emergencia financiera e inviabilidad operativa a la que, inevitablemente, se llegaría de persistir los incumplimientos" del Ayuntamiento. "Pese a ello, no se ha adoptado medida alguna para evitar el colapso del sistema, como finalmente ha ocurrido", ha señalado.

Ride On ha manifestado que "sorprende que ese Ayuntamiento requiera a esta parte el cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de abril de 2025, cuando ha incumplido de forma sustancial y reiterada los compromisos asumidos en el referido acuerdo, omitiendo de forma deliberada tan notoria circunstancia", lo que hace "imposible el restablecimiento del servicio".

En concreto, la empresa ha asegurado que el Ayuntamiento "se comprometió a una aportación de 200.000 euros a fondo perdido destinada a cubrir la deuda correspondiente al ejercicio 2025, anterior al acuerdo". "Sin embargo, en el acuerdo de Junta Gobierno Local de 16 de abril de 2025 se transformó unilateralmente dicha aportación en un anticipo a cuenta, sin fijar plazo de devolución, y supeditado a la previa compra del stock, como se manifiesta expresamente en sucesivos informes internos del propio Ayuntamiento (V.Informe de 27-8-2025 del Secretario Técnico de Proyectos Estratégicos y de Movilidad), exigiéndose posteriormente su devolución en diciembre de 2025, en abierta contradicción con lo pactado", ha señalado.

Ride On ha asegurado que tiene "perfectamente documentado que ese Ayuntamiento reconoció por escrito el incumplimiento contractual que suponía esta exigencia de devolución y admitió posibles mecanismos de compensación de los referidos 200.000 euros, opciones que posteriormente han sido ignoradas".

Por otro lado, ha afirmado que "el reconocimiento y abono del 6% en concepto de beneficio industrial, elemento esencial para garantizar la viabilidad económica del contrato, fue acordado expresamente con el Ayuntamiento (vid. Informe de 16 de abril de 2025 del Director del Area de Hacienda y Contratación Responsable)", pero "dicho porcentaje nunca ha sido abonado, lo que constituye un nuevo y grave incumplimiento".

También considera Ride On que se ha dado un "incumplimiento reiterado de los mecanismos de compensación económico financiera". "Mientras Ride On ha venido cumpliendo con su obligación de mantener la continuidad del servicio, el Ayuntamiento ha incumplido su obligación de compensación económica o lo ha hecho con manifiesto retraso, lo que ha generado una situación de crisis financiera para la empresa, que se ha visto obligada a adelantar de forma continuada los costes de un sistema público deficitario por las tarifas impuestas por el Ayuntamiento, constituyendo un claro caso de enriquecimiento injusto por parte del Ayuntamiento, como ha reconocido el mismo en informes de fecha 16 de abril de 2025 de la directora de la Asesoria Jurídica e informe de 22-8-2025 del letrado del Area de Proyectos Estratégicos y Movilidad", ha afirmado.

Por otro lado, Ride On entiende que ha habido un incumplimiento del acuerdo de compra del stock. "En Junta de Gobierno de fecha 16 de abril de 2025, se acordó la adquisición del stock de Ride On por el Ayuntamiento, por un importe de 700.000 euros, más IVA. A pesar de la extraordinaria urgencia de la compra del stock por la situación financiera de la empresa, conocida y reconocida expresamente por el Ayuntamiento de Pamplona y, teniendo a disposición del Ayuntamiento la totalidad del stock desde abril de 2025, no es hasta el acuerdo de Junta de 18 de noviembre de 2025 cuando se adjudica el contrato de compra a Ride On y no se presenta a la firma hasta el 23 de diciembre 2025. Por si ello fuera poco, el Ayuntamiento no realiza el traslado del stock hasta el día 15 de enero 2026 y, a día de hoy, todavía no se dispone de un informe ni de acta de recepción definitiva", ha indicado.

La empresa ha añadido que "ni qué decir tiene que el Ayuntamiento ha incumplido el referido acuerdo de compra toda vez que, a fecha de hoy, a pesar de que esta parte ha cumplido su obligado de entrega del stock, no ha realizado tampoco ningún pago del mismo".

Rid On ha señalado que asumuió "la obligación de prestación del servicio de bicicletas en el contexto de un acuerdo en el que se pactaron obligaciones para ambas partes intervinientes, por lo que no se puede pretender declarar unilateralmente incumplida la obligación de continuidad del servicio". "No puede exigir el cumplimiento de las obligaciones contenidas en un acuerdo quien ha incumplido previa y reiteradamente las suyas", ha afirmado.

La empresa ha afirmado que, "en las actuales condiciones, cualquier intento de reactivación sin garantías mínimas comprometería la seguridad de las personas usuarias, cuya responsabilidad sería únicamente imputable al Ayuntamiento de Pamplona".

En este marco, Ride On ha reclamado al Ayuntamiento de Pamplona que reconozca "los incumplimientos relativos" a distintos pagos, en concreto, el pago del precio de compra de stock (700.000 euro más IVA), el pago de las compensaciones "pendiente" desde septiembre de 2025 hasta enero de 2026, ambos inclusive, el pago del anticipo de abonos (55.282,50 euros), y el reconocimiento, liquidación y pago del 6% en concepto de beneficio industrial.

Por último ,la empresa ha manifestado su "voluntad de realizar lo necesario en orden a una transición ordenada, con el esencial objetivo de beneficiar, y en ningún caso perjudicar, a los usuarios, si bien para ello de resulta indispensable la recepción inmediata de fondos suficientes que permitan el acopio mínimo de material imprescindible del que ya les hicimos llegar un listado, la recontratación de personal operativo y la recuperación progresiva y segura del sistema".

Según la empresa, "sin la adopción urgente de dichas medidas, la continuidad del servicio es objetivamente inviable". Ride On ha añadido que queda "a la espera de una propuesta formal que permita reconducir la situación".