Ride On niega lo expuesto por el Ayuntamiento de Pamplona y se muestra dispuesta a facilitar una "transición ordenada"

PAMPLONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa Ride On, adjudicataria del servicio de bicicletas eléctricas en Pamplona, ha negado la argumentación del Ayuntamiento y ha afirmado que no ha cerrado el sistema, sino que se ha visto "obligada" a "paralizar el mismo por motivos de seguridad y financieros". No obstante, se ha mostrado dispuesta de realizar las actuaciones necesarias para "facilitar una transición ordenada" durante "el tiempo que resulte necesario hasta que se produzca la incorporación de un nuevo concesionario".

En un comunicado, Ride On ha advertido de que "es necesaria una respuesta muy urgente para evitar que el sistema caiga de una forma irrecuperable".

La empresa ha expuesto, sobre la aportación de 200.000 euros por parte del Ayuntamiento, que "todos los pagos fueron coordinados con el Ayuntamiento y está justificado la totalidad del importe en correo electrónico remitido al director del área de Hacienda y Contratación Responsable, de 23 de abril de 2025, sin objeción alguna en contrario". "Conoce perfectamente el Ayuntamiento que la devolución del citado importe estaba supeditada al previo pago de la compra del stock", ha añadido.

Según Ride On, "a pesar de que se ha acreditado y reconocido la obligación del Ayuntamiento de abono del déficit que el contrato presenta para que Ride On Pamplona, SL pudiera seguir gestionando el servicio, y de haberse presentado justificadamente los ingresos y gastos a mes vencido, el Ayuntamiento no ha abonado ninguna cantidad desde septiembre de 2025 hasta hoy, ni conocemos la cantidad total de las liquidaciones".

Por otro lado, ha indicado la empresa que "el Ayuntamiento asumió el pago anticipado del importe de 55.282,50 euros, en concepto de extensión de abonos a los usuarios, en Junta de Gobierno Local, de fecha 19 diciembre de 2025", y ha añadido que "se falta a la verdad cuando se manifiesta que dicho pago responde a un acuerdo de transición ordenada, toda vez que en ese momento no se había planteado tal cuestión, que no surge hasta febrero de 2026".

También ha expuesto Ride On que "en Junta de Gobierno de fecha 16 de abril de 2025 se acordó la adquisición del stock por un importe de 700.000 euros más IVA, cantidad que se alcanzó por las partes después de realizar un importante descuento del valor real". "En todo caso, Ride On Pamplona SL nunca ha tenido ningún inconveniente en la realización de una pericial por un experto independiente, si bien, su realización demorará todavía más el proceso de pago, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento ha tenido a su disposición la totalidad del stock, para hacer cualquier comprobación, desde abril de 2025, y que la previsión de pago era del 50%, sirviendo la cantidad restante como garantía del hipotético menor valor". "No existe, por tanto, justificación alguna en el retraso del pago de dicho primer plazo, necesario para el mantenimiento del sistema", ha comentado Ride On.