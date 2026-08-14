El riesgo de incendio forestal este viernes es "muy alto" o "extremo" en toda Navarra

Archivo - Imagen de archivo del incendio forestal de Imárcoain del pasado 5 de julio. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El riesgo de incendio forestal previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este viernes es "muy alto" o "extremo" en todo el territorio de Navarra.

SOS Navarra, desde su cuenta en X, recomienda evitar cualquier actividad que pueda producir incendios. En caso de incendio, aconsejan llamar al 112 lo antes posible y seguir ciertas medidas de autoprotección.

En concreto, en caso de encontrarse en terreno abierto con un incendio que ya se ha iniciado, con llamas altas, humo denso y propagación rápida, la única opción es la evacuación inmediata. Es importante escapar en dirección opuesta al viento para evitar que el humo nos asfixie. Y también pendiente abajo, ya que el fuego sube con rapidez por las laderas. Lo ideal es bajar hacia zonas despejadas, como caminos y carreteras, o zonas ya quemadas. Además, hay que evitar áreas en las que haya vegetación densa que pueda arder.

Si el humo es denso, aconsejan cubrirse la boca y la nariz con ropa húmeda, para filtrar las partículas tóxicas que genera la combustión y poder respirar mejor. Una vez más, hay que llamar al 112 lo antes posible e informar a los servicios de emergencia de la situación.

LLAMAMIENTO A EXTREMAR LAS PRECAUCIONES EN LABORES DE COSECHADO

Por su parte, el Gobierno de Navarra ha llamado a extremar las precauciones en las labores de cosechado de cereal y otros cultivos con bajo contenido de humedad, así como en otras actividades profesionales en el medio rural. A causa de lo complicado de la situación meteorológica, se recomienda no realizar estos trabajos a partir de las 14.00 horas.

Además, en suelo urbano, se desaconseja el uso del fuego en exteriores, específicamente la celebración de hogueras, barbacoas y el uso de material pirotécnico o cualquier artefacto con fuego hasta que se produzca una normalización de las temperaturas y las condiciones de humedad de la vegetación.

El Servicio de Emergencias, Prevención y Protección Civil se ha puesto en contacto con las entidades locales para trasladarles la necesidad de extremar las precauciones e intensificar la vigilancia en sus municipios, y solicitando que se comunique la situación a la ciudadanía.

Por su parte, la Dirección General de Interior va a continuar monitorizando la situación de forma exhaustiva, para establecer, si fuera necesario, medidas "más acordes" que pudieran afectar a las actividades agrícolas o de cualquier otra índole, en ciertas zonas de la Comunidad foral, adecuándolas a la situación de emergencia que se pueda producir en cada momento, en función de las previsiones meteorológicas y el riesgo de incendios existente.