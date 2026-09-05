Roberto Urrutia y Quesería Larra ganan la segunda edición del 'Concurso Popular de Queso Madurado de Oveja Latxa'

Cata de quesos en el 'Concurso Popular de Queso Madurado Elaborado con Leche de Oveja Latxa', celebrado en la feria AUTENTIKA. - REYNO GOURMET

PAMPLONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los quesos Roberto Urrutia (Ezkabako Atzaia-Txantrea) y Quesería Larra han resultado vencedores de la segunda edición del 'Concurso Popular de Queso Madurado Elaborado con Leche de Oveja Latxa', celebrado este sábado en AUTENTIKA, la feria de razas autóctonas de Navarra organizada por INTIA-Reyno Gourmet junto con el Ayuntamiento de Pamplona.

El concurso ha permitido que fueran los propios consumidores quienes eligieran, mediante votación directa en una cata popular, los quesos más destacados entre los participantes. El concurso ha reunido a una amplia representación de personas productoras y queserías vinculadas a la elaboración de queso de oveja latxa, una raza autóctona de Navarra con la que se elaboran los Quesos Roncal e Idiazábal. Los más de 130 asistentes han degustado las diferentes referencias presentadas antes de emitir su voto para elegir sus quesos favoritos en las dos categorías establecidas.

Así, entre las 29 propuestas presentadas, en la categoría 'Quesos de Pastor-Artzai Gazta elaborados con leche propia del rebaño', el queso más valorado por el público ha sido Roberto Urrutia (Ezkabako Atzaia-Txantrea), mientras que en la categoría 'Quesos elaborados por queserías que compran leche', el reconocimiento ha recaído en Quesería Larra, indican en una nota de prensa desde Reyno Gourmet.

La mecánica del concurso ha permitido a cualquier visitante de la feria participar en la cata mediante la adquisición de una ficha de votación. Así, quienes han participado han degustado una muestra de cada uno de los quesos concursantes y han seleccionado posteriormente su favorito en cada categoría.

Además del concurso, la jornada ha incluido una demostración de elaboración de queso a cargo de un pastor elaborador socio de Artzai Gazta Elkartea.

Esta iniciativa ha servido, por segundo año consecutivo, para acercar al consumidor "la calidad y diversidad" de los quesos elaborados con leche de oveja latxa, muchos de ellos amparados por las Denominaciones de Origen Protegidas Idiazabal y Roncal, así como para "reconocer el esfuerzo de las personas productoras que contribuyen a mantener vivo este patrimonio agroalimentario".

PRIMERA JORNADA DE AUTENTIKA

La juventud tuvo un protagonismo especial en la primera jornada de la feria con una programación orientada a visibilizar las oportunidades profesionales vinculadas al sector primario y al medio rural. Entre las actividades destacaron la mesa redonda 'Tomando el relevo: jóvenes que transforman la ganadería', en la que varias personas jóvenes compartieron sus experiencias de incorporación al sector y las iniciativas innovadoras que están impulsando en sus explotaciones.

Así como presentaciones de proyectos donde las personas jóvenes tienen un especial protagonismo como por ejemplo el proyecto de 'De la Tierra al Plato', una iniciativa que conecta a jóvenes profesionales de la hostelería y del sector primario para "fortalecer los vínculos entre quienes producen los alimentos y quienes los transforman".

La jornada concluyó con una cena en la que seis de los quince jóvenes cocineros participantes elaboraron propuestas gastronómicas protagonizadas por productos locales y de proximidad.