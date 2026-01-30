Roselló pide al Gobierno de Navarra una ley que persiga "todo tipo de abusos sexuales"

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, ha considerado "muy positivo" que el Gobierno de España se haya "comprometido a investigar" los abusos sexuales en "cualquier ámbito" y ha emplazado al Ejecutivo navarro a elaborar una ley que persiga "todo tipo de abusos sexuales". Asimismo, ha pedido al Gobierno de Navarra que el dinero que perciban las víctimas reconocidas y reparadas no tribute.

Así lo ha pedido en el marco de una rueda de prensa en la que ha hecho un balance de su segundo año al frente del Arzobispado y que ha comenzado con un recuerdo para las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, esperando que "este dolor ayude a buscar la verdad e intentar construir un futuro donde no se vuelva a repetir". Una comparecencia en la que ha avanzado que en el mes de febrero mantendrá un encuentro con el Papa León XIV.

Roselló ha considerado "positivo" el acuerdo alcanzado entre la Iglesia con el Gobierno de España el pasado 8 de enero por el que el Ejecutivo central, ha indicado, se compromete a desarrollar la ley 8/2021 de protección de la infancia e investigar y reparar "todo tipo de abusos". Asimismo, ha valorado que, con este acuerdo, el Estado reconoce la comisión asesora del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (PRIVA), "que hasta entonces no lo reconocía".

Así, ha esperado que el Ejecutivo central "ponga tanto celo e interés como hemos puesto nosotros en otro tipo de víctimas". Ha indicado que "en la cárcel he conocido bastantes victimarios de abusos" y ha animado a víctimas de "otros abusos" a que también denuncien. "Es importante poner en valor lo que se ha hecho y reivindicar que hay otro tipo de víctimas que no están siendo atendidas", ha manifestado.

El arzobispo ha aclarado que "no ha habido ninguna obligación" del Vaticano y que tanto la Iglesia en España como la Santa Sede querían este acuerdo. Asimismo, ha destacado que "no hay que verlo como si el Gobierno nos obligase" y ha remarcado que "somos la única institución que ha trabajado e investigado temas de este tipo que ya estaban prescritos" porque hay un "compromiso moral".

En el caso de Navarra, ha destacado que "se lleva trabajando mucho tiempo" en este ámbito, "hemos reparado y pagado mucho antes de que se firmase este acuerdo" y se mantiene una interlocución "bastante fluida con las asociaciones y el Gobierno foral". Al respecto, ha instado al Ejecutivo navarro a seguir el ejemplo del acuerdo con el Estado y desarrollar una ley para "perseguir todo tipo de abusos". "No estoy pidiendo nada que nosotros no hayamos hecho", ha subrayado, para aclarar que "no es una defensa" de los abusos en la Iglesia: "Navarra es la que más abusos tenemos del entorno de España y seguiremos trabajando".

APOYO A LA REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA DE MIGRANTES

Por otro lado, Florencio Roselló se ha mostrado a favor de la regularización extraordinaria de personas migrantes anunciada por el Gobierno de España, que ha considerado "positivo, humanitario y evangélico" y que ayudará a "superar estigmas".

"Estamos a favor de esa regularización desde la parte humana", ha destacado el arzobispo, quien ha apuntado, además, que "económicamente es gente que regularizando la situación va a cotizar a la Seguridad Social". Y ha recordado que gobiernos anteriores también llevaron a cabo estas regularizaciones.

Ante las críticas de algunos partidos políticos, ha indicado que "entiendo que se politice pero no voy a entrar ahí". Ha valorado que esta regularización "supone superar estigmas": "hay gente pensando en pateras y en delincuencia cuando la mayoría de los que llegan a España y los que se va a regularizar han llegado a un avión", mayoritariamente de Colombia, Rumanía y Marruecos, ha indicado. "Es normalizar, clarificar y dejar de estigmatizar", ha defendido.

Preguntado por las declaraciones del el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, criticando esta medida y asegurando que "todos" los migrantes "no caben" en España, Roselló ha contestado que "yo pienso lo contrario". En la Iglesia, ha dicho, "no somos monocordes y siempre puede haber alguna discrepancia". Ha insistido en que "yo creo que es positivo, humanitario y evangélico" y ha recordado que una de las condiciones para la regularización es no tener antecedentes.

APERTURA DE RECURSOS PARA VÍCTIMAS DE TRATA Y PERSONAS SIN HOGAR

El arzobispo de Pamplona ha destacado, entre los "hitos" de sus dos años al frente de la diócesis, el "compromiso social" de la Iglesia en Navarra con la apertura de un hogar para mujeres víctimas de trata en Pamplona, "fundamentalmente mujeres que son explotadas en el mundo de la prostitución, llegadas a España engañadas" y que "son esclavizadas". También con el acuerdo con la Fundación Lázaro para acoger a personas sin hogar San Fermín de Aldapa. Y ha avanzado que se trabaja en "uno o dos" proyectos "para otro tipo de colectivos necesitados".

Entre otros asuntos relevantes, ha mencionado el Plan Pastoral 2026-2029, que se presentará en febrero y marca "el camino que queremos vivir en Navarra" y que incide en la juventud, la evangelización, la mujer, la transparencia y el tema de los abusos.

También ha hecho una valoración "positiva" del Jubileo de la Esperanza 2025, en el que "ha participado mucha gente, muchos colectivos y miles de personas han pasado por las dos catedrales -Pamplona y Tudela-" y por los cuatro lugares de "llaga humana": Centro Padre Menni de Elizondo; Casa de la Misericordia de Pamplona; Hospital Reina Sofía de Tudela y el Centro Penitenciario de Pamplona.

También ha resaltado la creación de la Delegación Pastoral Obrera y ha apostado por dar "mayor visibilidad" a la Delegación de Justicia y Paz e impulsar la Pastoral de la Salud. Finalmente, se ha marcado el objetivo de "hacernos presentes en distintos ámbitos en la vida pública", al considerar que "la Iglesia había perdido la calle".