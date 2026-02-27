Roselló señala que se reduce el número de sacerdotes y bautizos: "Vamos a una Iglesia más profunda, no de masas"

Archivo - El arzobispo de Pamplona, Florencio Roselló. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, ha señalado este viernes que se está reduciendo en los últimos años en Navarra el número de sacerdotes, bautizos y comuniones, y ha apuntado que "vamos a una Iglesia más profunda, más auténtica, no de masas, pero sí de vivencias y experiencias de fe una iglesia". "A mí esta Iglesia no me parece mal", ha afirmado.

Roselló, que ha intervenido en el Foro Ser Navarra, organizado por la Cadena Ser, ha explicado que en 1990 había en Navarra 1.131 diocesanos y religiosos y en la actualidad son 308. "Queremos seguir trabajando con los sacerdotes, que para mí son héroes, en la carretera, con actividades, en Cáritas, lo que sea, pero ahí hay un sacerdote. Yo he ido por zonas rurales donde no ves a nadie y aparece el cura por ahí saludando a la señora María y al señor Cipriano", ha indicado.

Además, el arzobispo ha apuntado que "se bautiza una tercera parte de los que nacen, un 50% todavía toman la comunión, pero conforme vayan creciendo los niños que no se bautizan evidentemente descenderán".

No obstante, ha explicado como "un dato sorprendentemente positivo" que este año hay 40 mayores que se van a bautizar o confirmar y el año pasado fueron una veintena. "Esto también está dando un signo de que hay algo que está nuevamente floreciendo", ha señalado. Florencio Roselló ha afirmado que actualmente hay en torno a 20 seminaristas.

El arzobispo ha expuesto que "estos datos nos dicen que la Iglesia no es como en los años 60 y 70". "Está despojada también de toda influencia política y eso es bueno. No llenamos ya los templos que se construyeron aquí en Pamplona en el año 70. A mí esta iglesia, y lo pongo en negrita, no me parece mal. Creo que caminamos hacia una Iglesia más profunda, más auténtica, no de masas, pero sí de vivencias y experiencias de fe. Una iglesia más comprometida, más sinodal, donde los laicos y la mujer cada vez van teniendo más presencia", ha indicado.

En esta línea, ha señalado que "estamos trabajando en el tema vocacional, pero la Iglesia en este momento está atravesando otra etapa de minoría". "Creo que es una Iglesia más comprometida, más coherente. Quizá en los años 60 o 70 era una Iglesia más de cumplimiento", ha afirmado.

Florencio Roselló ha explicado que "en este momento necesitaríamos 20 sacerdotes en las zonas rurales y 15 en la cuenca de Pamplona, pero tampoco estamos intentando crear cauces para aumentar, sino que ofrecemos". "De hecho, sí que está pasando en Europa y en España que está acercándose gente adulta que durante la infancia y juventud no tuvo vinculación. Está habiendo un resurgimiento. Tenemos un mensaje que llega a la persona en todas sus dimensiones. A nivel espiritual hay gente que está en búsqueda", ha destacado.

Durante su intervención, el arzobispo se ha referido también a su gestión en relación con los abusos en la Iglesia. "Cuando yo llego me encuentro con este tema encima de la mesa. Valorando lo que se había hecho anteriormente, entiendo que teníamos que continuar, creo que se ha afrontado, que se está afrontando. Desde otras diócesis nos miran no sé si como ejemplo, pero sí con los ojos abiertos, porque desde el principio hemos entendido que en el centro de todo tiene que estar la víctima", ha explicado.

Así, ha señalado que se ha reunido en varias ocasiones con las asociaciones y con víctimas que están en asociaciones y que no están asociadas. "En este momento se han presentado ya 23 expedientes en la comisión PRIVA -creada para la reparación de estas víctimas-", ha explicado.

Florencio Roselló ha planteado que le gustaría que el Gobierno de Navarra "sacase una ley, igual que hizo con abusos en el seno de la iglesia católica, para seguir también los abusos de todo tipo".

En el turno de preguntas, ha tomado la palabra Marcos Leyún, de la Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra, que ha comenzado señalando que tiene una relación de "mucho respeto, muy buena comunicación y hasta de cariño" con el arzobispo de Pamplona.

No obstante, ha afirmado que "teníamos esperanza de que el plan Priva nos iba a dar una satisfacción que nunca puede ser total", pero ha criticado que "hemos recibido una limosna, con lo peyorativo que pueda tener eso". "Realmente nos sentimos injustamente tratados. Tenemos una real decepción", ha explicado.

El arzobispo ha contestado que la Iglesia creó una comisión independiente en Madrid, con presencia de cinco magistrados del Tribunal Supremo y miembros el Tribunal de Cuenta para realizar una baremación económica, y ha explicado que él no conoce las valoraciones finales. "Yo a todas las víctimas les he pedido perdón individualmente, porque creo que hay que hacerlo", ha señalado.

INMATRICULACIONES

Otro de los aspectos que se han abordado durante su intervención ha sido el de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia, una asunto sobre el que el arzobispo se ha mostrado contundente al señalar que "desde que yo he llegado aquí me han tratado de ladrón y nadie me ha dicho qué he robado". "Se ha caricaturizado a la Iglesia diciendo que robamos. Yo he dicho a una persona de la plataforma -en contra de las inmatriculaciones- que la puerta de mi despacho está abierta y yo quiero hablar y podemos hablar. Nada. Solo vienen al Obispado a echarme carbón el 30 de diciembre", ha criticado, para calificar además como una "vergüenza" una exposición que acogió el Parlamento de Navarra sobre las inmatriculaciones.

Florencio Roselló ha indicado que "hasta aquí hemos llegado" y el Arzobispado está estudiando acciones judiciales. "Estamos trabajando, no sé si por delito de odio, pero sí por difamación y demás respecto a mi persona y respecto a la Iglesia", ha indicado.

Además, en relación con las inmatriculaciones, ha señalado que ha sido el propio Arzobispado el que ha dado "el primer paso". "Quien ha empezado a hablar hemos sido nosotros. Nos hemos entrevistado con el consejero del ramo, muy bien por cierto. Le he dicho, ¿de qué se nos acusa? Porque igual hay soluciones. Le hemos pedido que nos facilite la lista de bienes que dicen que hemos robado. Que por cierto, ha habido 19 recursos y en los 19 recursos la justicia nos ha dado la razón. Yo simplemente quiero que nos digan, porque puede darse la casualidad de que algunos ni los tengamos. Nosotros hemos dado el paso. ¿Qué delincuente va a preguntar qué ha robado? Ningún delincuente va porque le detienen", ha indicado.

VISITA DEL PAPA A ESPAÑA, SIN PARADA EN NAVARRA

Por otro lado, el arzobispo se ha referido a la visita prevista por el Papa León XIV a España, en la que no está prevista parada en Navarra. En concreto, el Pontífice visitará entre el 6 y el 12 de junio Madrid, Barcelona y Canarias.

Roselló ha explicado que él mismo invitó al Papa a que pudiera venir a Navarra. "Yo le dije, 'usted que ha sido misionero, tenemos el misionero universal, Javier'. Pero como Navarra se ha quedado Santiago de Compostela o Sevilla. Él tiene la invitación", ha señalado.

Finalmente, tras mantener un reciente encuentro con el Papa en el Vaticano, Florencio Roselló ha sido preguntado en el foro sobre la posibilidad de un cambio de destino a Barcelona. "¿Eso dicen? No lo sé. No hay nada", ha señalado.