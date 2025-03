Ruta de la Casquería de Navarra: fechas y bares

PAMPLONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 35 bares se han sumado en esta edición a la ruta de la Casquería organizada por la Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (ANAPEH), que se celebrará desde este jueves, día 6, hasta el 23 de marzo.

Así, los callos, los morros, las orejas, las lechezuelas, las manitas, las carrilleras o las paticas de cordero son propuestas que, según la organización, "bien elaboradas convierten a estos humildes ingredientes en grandes platos con los que deleitarse, más todavía si lo acompañamos de un buen vino navarro".

La Ruta de la Casquería incluye, además de establecimientos en Pamplona, bares en Errotz Arakil, Lekunberri, Mugiro, Elbete, Arguedas, Lerín, Mendigorría, Larraga, Olloki, Ecay de Lónguida, Sarriguren y Huarte.

La puesta en marcha de la Ruta de la Casquería está organizada ANAPEH con la colaboración de Reyno Gourmet, Cooperativa Hostelería de Navarra, Caja Rural de Navarra, Vinos D.O. Navarra, CPAEN, Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra.

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES

Establecimientos en Pamplona:

-Kantxa, C/ Juan de Labrit, 33 -Casa Juanito, C/ Estafeta, 83 -Adokin, C/ Estafeta 81 -Chez Evaristo, C/ Estafeta 59 -Chez Belagua, C/ Estafeta 49-51 -El Mentidero, C/ Mercaderes, 3 -El Mol, Plaza Consistorial, 2 -Dom Lluis, C/ San Nicolás, 1 -San Nicolás-Cocina Vasca, C/ San Nicolás, 13 -San Gregorio, C/ San Gregorio, 23 -Museo, C/ San Gregorio, 48 -Katakrak, C/ Mayor, 54 -La Remolacha, C/ Amaya, 35 -Galar, C/ Joaquín Maya, 15 -La Sota, C/ Cataluña, 8 -Txiki Jai, C/ Esquíroz, 25 trasera -El Corzo, C/ Alfonso El Batallador, 3 -Tal para cual, C/ Irunlarrea, 13 -SNOB, Paseo Buztintxuri, 14 -De Vinos, Paseo Anelier, 14 -Boulevard, Paseo Anelier 9 -Harpea, Plaza Arriurdiñeta, 2 -Euntze, Paseo Federico Soto, 11

En Huarte:

-Jubilados Huarte, Plaza San Juan, s/n

En Sarriguren:

-El Retrogusto es mío, C/ Bardenas Reales, 68

En Ecay de Lónguida:

-EKAI, Carretera Lumbier, 35

En Olloki:

-OSPEL, Avenida Roncesvalles, 29

En Lárraga:

-El Castillo, C/ El Pinar, 46

En Mendigorría:

-El Cívico Mendi, C/ Bernardino Ayala, 7

En Lerín:

-Galo, C/ Mayor, 40

En Arguedas:

-Camino de las Bardenas, Plaza de La Noria, 4

En Elbete:

-Elbete, C/ Mayor, 1

En Muguiro:

-Kotxera 13, Caserío Benta Zaharra

En Lekunberri:

-Lekuonberri, C/ Aralar, 19

En Errotz-Arakil:

-Posada Oskia, C/ Nueva, 2