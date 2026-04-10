Saiz dice que "no hay ninguna subida" de cuota para autónomos y rechaza el uso de "demagogia" e "intereses partidistas"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. - Matias Chiofalo - Europa Press
PAMPLONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado que "no hay ninguna subida" de cuota para autónomos y que "no hay ninguna acción unilateral por parte del Gobierno" central al respecto. "Pediría que se dejara de jugar, por intereses meramente partidistas y por demagogia, con la protección de un colectivo que para el Gobierno de España es prioritario", ha subrayado.
Así se ha pronunciado este viernes en Pamplona, en respuesta a los medios de comunicación, tras mantener una reunión con la presidenta de Navarra, María Chivite.
Saiz ha destacado que "fruto de un acuerdo en el que participaron todas las fuerzas sindicales y empresariales, organizaciones más representativas de autónomos, UPTA, ATA, UATAE, sindicatos y patronal, y también de recomendaciones del Pacto de Toledo, en el año 2022, con una amplia mayoría, salió adelante una reivindicación histórica: que los autónomos cotizaran por ingresos reales".
"Lo que unió y lo que consiguió ese importante consenso era un compromiso con mejorar la protección de los autónomos por las importantes brechas de protección que existen, fundamentalmente, que afectan en materia de pensiones o en materia de incapacidad o de bajas, y fundamentalmente también con un enfoque femenino, por unas importantes brechas a la hora de jubilarse del orden de 700 euros al mes de diferencia", ha indicado.
Ha añadido Saiz que "esa fue la ley que se aprobó en 2022 con una amplia mayoría, donde el Partido Popular votó a favor, pero también fruto del acuerdo de todas las fuerzas y las asociaciones más representativas de autónomos".
"En esa ley se establecía que en 2026 la base de cotización de los autónomos societarios, de familiares colaboradores y de autónomos que no declaran ingresos sería la base mínima del régimen general. Lo dice la ley. Aun así, hemos establecido en una orden ministerial recientemente, que no ha recibido ningún tipo de alegación, que sea a partir de la regularización que se producirá en 2028 cuando se produzca esa base mínima del régimen general", ha explicado la ministra.