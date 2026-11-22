Elma Saiz, cabeza de lista del PSOE al Congreso por Navarra. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Navarra, Elma Saiz, ha afirmado este domingo que con PP y Vox estarán en "serio riesgo" el autogobierno de Navarra, el sistema público de pensiones y la "buena política"

Así lo ha afirmado, en declaraciones a los medios de comunicación, en un acto electoral en la Plaza San Francisco de Pamplona, en el que ha estado acompañada por el candidato al Senado, Ángel Moleón, y la concejala en el Ayuntamiento de Pamplona Nuria Medina.

Saiz ha comenzado su intervención destacando la "buena noticia" de que, el próximo martes, el Consejo de Ministros va a prorrogar el impuesto a la banca para el año 2027. En este sentido, ha destacado la importancia de que "quien más beneficios obtiene en este país contribuya a solucionar el primer problema de la ciudadanía que es el acceso a una vivienda asequible". Y ha explicado que "la estimación de lo recaudado, que será en torno a 1.400 millones de euros, se destinará directamente a políticas de vivienda".

Elma Saiz ha puesto en valor la "coherencia de un gobierno que pone en el centro los problemas de la ciudadanía" y ha advertido con "la coalición PP, UPN, Vox", las pensiones estarían "en absoluto riesgo". Por ello, ha destacado que "vamos a dar un paso adelante y vamos a blindar el sistema público de pensiones en la Constitución y su revalorización conforme al IPC".

En segundo lugar, ha remarcado que "está en serio riesgo y amenazado" el autogobierno de Navarra y el convenio económico porque Vox ""es un partido negacionista de nuestra singularidad". Por eso, "esa coalición de UPN y el Partido Popular con Vox amenaza seriamente el autogobierno". Ha destacado que el PSOE va "defender nuestra singularidad y nuestro principal instrumento encardinado en la Constitución".

Finalmente, la candidata ha advertido que también está en riego "la buena política, la buena educación". En este sentido, ha censurado que este fin de semana circula por Navarra un autobús de Hazte Oír "que directamente dice que el Partido Socialista mata, alentando el odio y el insulto". Por ello, ha resaltado que "frente al discurso del odio, de la mala educación, de antipolítica, también vamos a defender la buena política, la buena educación, el rigor y la responsabilidad".

Por eso, ha apelado a la moviliización, a "aglutinar el voto progresista en el PSOE" y, especialmente, al voto de las mujeres."Está en juego un gobierno valiente como el gobierno del presidente Sánchez, que defiende y que pone en el centro los derechos de las mujeres, y quien pretende con esas coaliciones UPN-Partido Popular con Vox, atentar y retroceder en derechos de las mujeres", ha remarcado.