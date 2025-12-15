Salud abre un tercer punto de atención continuada por las tardes en Pamplona ante la epidemia de gripe

Archivo - El Hospital Universitario de Navarra, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha habilitado en el Centro de Salud de Ermitagaña desde este lunes, 15 de diciembre, el tercer punto de atención continuada en Pamplona debido a la "presión asistencial" ante el aumento de la incidencia de los virus respiratorios, en especial la gripe.

Según han explicado desde el Gobierno foral en una nota, este punto estará abierto hasta el 2 de enero todos los días laborables, de 16 a 20 horas, atención que se une a los centros habituales de urgencias extrahospitalarias de Pamplona, el de San Martín y el de Buztintxuri, que mantienen su horario habitual.

Este tercer punto atenderá a todos los usuarios con procesos agudos respiratorios, gastrointestinales y urinarios y, en un marco colaborativo con el Hospital Universitario de Navarra, asistirá a los pacientes derivados del triaje inverso, un sistema por el que los pacientes de 18 a 50 años que acudan a las Urgencias del HUN con síntomas respiratorios leves, sin factores de riesgo, ni datos de alarma, que presenten prioridad baja en el triaje y que acudan por iniciativa propia, es decir, sin volante de derivación, serán derivados a los centros de Urgencias Extrahospitalarias (SUE San Martín y Buztintxuri y ahora también Ermitagaña).

PLAN INVERNAL ACTIVADO

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea activó la semana pasada el Plan de Contingencia Invernal 2025-2026, con el objetivo de "hacer frente a las incidencias derivadas del incremento estacional de enfermedades respiratorias que suponen un aumento importante de la presión asistencial".

En el caso de Atención Primaria el objetivo principal, como en años anteriores, es "optimizar los recursos disponibles para asegurar una respuesta adecuada y eficiente a la presión asistencial que suelen experimentar" los centros de salud, consultorios y Servicios de Urgencias Extrahospitalarias (SUE) en esta temporada.

Además de la apertura de Ermitagaña, este año también se ha reforzado con personal de enfermería los centros de San Martín y Buztintxuri. De 15 a 22 horas en días laborales y de 9 a 21 horas en fines de semana y festivos, estas profesionales trabajarán para "absorber la demanda asistencial derivada de procesos agudos, incluyendo la que pueda resultar del triaje inverso de urgencias del HUN".

También está operativo todos los días de la semana, de 8 a 22 horas, el servicio telefónico del Consejo Sanitario (948 290 290) para resolver las dudas de salud no urgentes de la ciudadanía de toda la Comunidad foral.

En cuanto a la Atención Hospitalaria, en los tres centros, el Hospital Universitario de Navarra / Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa de Pamplona (HUN / NOU), el Hospital Reina Sofía de Tudela (HRS) y el Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra (HGO), se están activando de forma los diferentes recursos "en función de la demanda, según lo establecido en los planes de cada centro".

El objetivo es "dar respuesta al aumento de la demanda asistencial urgente, minimizar su impacto en el sistema, permitir una atención más eficaz y eficiente facilitando el acceso y la correcta atención a los pacientes, tanto los de edad adulta como pediátrica, y proporcionar el apoyo necesario a todos los profesionales en momentos de gran presión asistencial y poner a su disposición las herramientas que facilitan la atención a la ciudadanía".

Las medidas suponen, principalmente, apertura de nuevas camas, refuerzo del personal, definición de circuitos diferenciados para los pacientes con virus respiratorios y triajes diferenciados para una atención "más ágil".

Desde el Departamento de Salud se recuerda a la ciudadanía que "es clave para que la temporada de invierno el sistema funcione con toda la agilidad y eficiencia posible". Por ello, se recomienda acudir al recurso "más adecuado" a la urgencia de la patología y seguir los consejos de autocuidado en los casos más leves.