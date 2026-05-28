Salud activa el envío de SMS informativos a pacientes tras el alta hospitalaria para mejorar la preparación del traslado

Ejemplo del mensaje que recibirán los y las pacientes. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Salud del Gobierno de Navarra, a través de la sociedad pública de transporte sanitario Bidean, comenzará a enviar SMS informativos a pacientes tras el alta hospitalaria con el objetivo de mejorar la comunicación, facilitar la preparación del traslado y ofrecer mayor tranquilidad a las personas usuarias del servicio.

Esta iniciativa se pondrá en marcha a partir del próximo lunes, 1 de junio, y está dirigida a pacientes que requieren traslado sanitario tras recibir el alta hospitalaria, tanto desde unidades de hospitalización (planta) como desde servicios de urgencias. Los mensajes serán enviados directamente al teléfono de contacto facilitado por el paciente en el sistema sanitario.

El consejero de Salud del Gobierno foral, Fernando Domínguez, ha destacado que el objetivo de esta iniciativa es reforzar la información que reciben los pacientes y aportar mayor certidumbre en el proceso de traslado: "Queremos que las personas usuarias dispongan de información clara y en tiempo real sobre su traslado, evitando confusiones y reforzando la confianza en el servicio público de transporte sanitario".

Por su parte, el director gerente de Bidean, Alberto Lafuente, ha subrayado que "la incorporación de estos mensajes permite mejorar la comunicación directa con el paciente y optimizar tanto la preparación como coordinación del servicio".

DOS MENSAJES PARA ACOMPAÑAR EL PROCESO

El sistema contempla el envío de dos mensajes SMS durante el proceso de traslado:

-SMS 1 - Confirmación de aviso del SNS: BIDEAN informa: Osasunbidea nos ha comunicado su alta hospitalaria y la necesidad de traslado en ambulancia. Antes de que acudamos a recogerle, recibirá otro mensaje de aviso para que usted esté preparado.

-SMS 2 - Aviso previo al traslado: BIDEAN informa: Su ambulancia está en camino y estará con usted en aproximadamente 30 minutos. Por favor, tenga preparado todo lo necesario para el traslado.

Estos mensajes permitirán al paciente conocer el estado de su traslado, anticiparse a la llegada del recurso sanitario y confirmar que las comunicaciones recibidas son oficiales, según han informado el Gobierno foral.

En el primer trimestre de este año, Bidean ha gestionado un total de 52.575 traslados, de los cuales 2.940 corresponden a altas hospitalarias.