Salud convoca ayudas para el tratamiento de personas afectadas por la enfermedad de lupus

PAMPLONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha publicado en el BON la convocatoria de ayudas destinadas a cubrir, total o parcialmente, las necesidades de tratamiento fotoprotector de las personas diagnosticadas de lupus durante el año 2026. Las solicitudes se podrán presentar hasta el 16 de noviembre o hasta agotar el crédito.

Con esta medida, a la que se destinarán un total de 14.546 euros, el departamento de Salud persigue "contribuir a la prevención de la fotosensibilidad que caracteriza a esta enfermedad y fomentar el autocuidado, con la finalidad de reducir las desigualdades en salud y mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentren en esta situación, disminuyendo los posibles brotes, así como sus complicaciones clínicas derivadas".

Las ayudas, que se gestionarán a través de la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Navarra (COCEMFE), pueden ser solicitadas por las personas diagnosticadas de lupus, por sí mismas, o por quien ejerza su representación legal o judicial de conformidad con la legislación civil vigente en nombre de la persona beneficiaria, que residan de forma habitual en la Comunidad foral, desde, al menos, el año inmediatamente anterior a la publicación de la convocatoria.

El lupus es una enfermedad crónica que afecta a más de 1.200 personas en Navarra y que provoca que el sistema inmunitario, encargado de proteger al organismo frente a virus y bacterias, ataque por error las células y tejidos propios del cuerpo. Esto lleva a que la mayoría de las personas afectadas convivan con dolor y cansancio crónicos, además de presentar otros síntomas como una sensibilidad a la luz solar que les obliga a protegerse del sol, sobre todo en verano, para evitar posibles brotes.

BONOS DIGITALES NOMINALES

El departamento de Salud articula la subvención para la 'Campaña 2026 Fotoprotección para personas con lupus', mediante la formalización de un convenio con la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Navarra (COCEMFE) y la colaboración de la Asociación de Lupus de Navarra (ADELUNA).

Como novedad respecto a anteriores convocatorias, la concesión de la subvención se realizará mediante la entrega de bonos digitales nominales, tras un procedimiento de evaluación individualizada, por orden de entrada de solicitud y hasta agotar el crédito disponible.

Para evitar la existencia de desigualdades de acceso por motivos geográficos o de movilidad, la distribución de las cremas fotoprotectoras se realizará a través de la red de farmacias de Navarra.

PRESENTACIÓN

La tramitación se realizará íntegramente de forma telemática, a través de la plataforma digital que la asociación COCEMFE dispondrá a tal fin (www.cocemfenavarra.es/subvencion-fotoprotectores) , o presencialmente en la sede de la asociación. A través de la misma, se podrá realizar la solicitud mediante el alta y aporte de documentación requerida.

Para realizar la solicitud, se requerirá el registro de la persona en el espacio habilitado, aportando la documentación exigida, como el DNI/NIE de la persona beneficiaria (o de su representante legal), el certificado de empadronamiento y el informe médico acreditativo del diagnóstico de lupus.

Tras valorar el cumplimiento de requisitos, se habilitará el acceso a la actividad de fotoprotectores en la plataforma, donde se podrá seleccionar la crema fotoprotectora (adulto o infantil). El sistema generará un bono digital nominal, vinculado a la persona, con el que se podrá acudir a la farmacia de su elección, donde será canjeado por el lote de crema fotoprotectora seleccionado.