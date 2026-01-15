Salud financia 18 proyectos de investigación en Ciencias de la Salud por un importe de 1.256.319 euros

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha resuelto la convocatoria 2025 para la concesión de subvenciones para la promoción de proyectos de investigación en Ciencias de la Salud financiados por el propio Departamento. Estas ayudas permitirán desarrollar los proyectos durante dos o tres años y se realizarán en instituciones ubicadas en Navarra con la finalidad de "contribuir a la mejora de la salud de la población".

En concreto, Salud va a financiar 18 proyectos de investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina correspondientes a la convocatoria de 2025 por un importe de 1.256.319 euros, de los cuales 16 se realizarán en el ámbito hospitalario y 2 en el de Atención Primaria. Las subvenciones se gestionarán a través de la Sección de Investigación e Innovación del Servicio de Planificación, Estrategia Sanitaria e Investigación del Departamento de Salud.

Los proyectos financiados abarcan áreas estratégicas para la salud de la población como el cáncer, enfermedades vasculares y endocrinas, prevención y promoción de la salud, salud mental, enfermedades respiratorias, enfermedades neurológicas y neurodegenerativas, la innovación diagnóstica y terapéutica, y la mejora en los cuidados y terapias avanzadas, explica en un comunicado el Ejecutivo foral.

Lo proyectos son liderados principalmente por profesionales del Sistema Sanitario Público de Navarra y en colaboración público-privada, y desarrollados en centros sanitarios y de investigación biomédica de la Comunidad Foral de Navarra.

Las entidades beneficiarias son la Fundación Pública Miguel Servet-Navarrabiomed y Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA).

AYUDAS PARA LA INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Además, se han concedido tres ayudas para la intensificación de la actividad investigadora en los centros del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) por un importe de 90.000 euros a profesionales pertenecientes a la gerencia de Salud Mental y a los servicios de Geriatría y de Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Navarra.

También se ha concedido una ayuda de 25.000 euros para la intensificación de la actividad investigadora en innovación en cuidados del personal de enfermería en los centros del SNS-O a un plan de mejora en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Reina Sofía de Tudela.