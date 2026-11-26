El consejero de Salud, Fernando Domínguez, participa en apertura de la IV Jornada de Cronicidad de Navarra - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) ha incorporado a la Estrategia de Cronicidad dos nuevos perfiles: pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y parkinson avanzado.

Así se ha anunciado este jueves, en la IV Jornada de Cronicidad de Navarra, que bajo la premisa de 'dar calidad de vida a la longevidad', ha reunido a 200 profesionales y ha servido para hacer balance de la Estrategia de Cronicidad, un "eje fundamental" dentro del nuevo Plan de Salud Horizonte 2030.

En la apertura del acto, el consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha sostenido que "la cronicidad es, sin duda, uno de los grandes retos de nuestro sistema sanitario". "No solo por su dimensión, por el envejecimiento de la población o por el aumento de las necesidades de atención, sino porque nos insta a pensar y planificar de forma directa cómo queremos cuidar y cómo debemos organizar nuestros servicios para dar la asistencia adecuada a cada perfil", ha indicado.

Según los últimos datos registrados a 13 de noviembre de 2026, Navarra cuenta actualmente con 38.545 personas identificadas dentro de los 12 perfiles de pacientes crónicos complejos, lo que supone un incremento del 24% respecto a 2022.

El 54% son mujeres (20.831), mientras que la edad media de adultos se sitúa en 76 años (76,4 años en mujeres y 75,5 en hombres). Asimismo, el 2,47% (953 personas) reside en centros sociosanitarios.

Por Zonas Básicas de Salud de Navarra, en Pamplona se concentra la mayor parte de los y las pacientes crónicos complejos, en concreto en San Juan, con el 4,52% del total de la población de la Estrategia, seguida de Rochapea, Txantrea y Tudela Este.

FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA Y PARKINSON AVANZADO SE INCORPORAN

Una de las principales novedades presentadas en la jornada es la ampliación de la estrategia con la activación de dos nuevos perfiles: 144 pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y 90 pacientes con parkinson avanzado.

Se suman a los ya existentes, teniendo en cuenta que una misma persona puede estar clasificada en más de un perfil: pacientes con diabetes (13.780), pacientes pluripatológicos, es decir, con tres o más enfermedades prevalentes y alta complejidad (9.758 personas), EPOC (6.309), personas con demencia (4.626), insuficiencia cardíaca (4.284), fibromialgia (4.017), niños crónicos complejos (312), con una edad media de 11,8 años, y pacientes con enfermedades neurodegenerativas (288).

Según las proyecciones demográficas de Nastat, en el año 2039 el 26,2% de la población navarra tendrá más de 65 años y un 4,5% superará los 85 años.

Por ello, el SNS-O apuesta por "la promoción de estilos de vida saludables para prevenir la enfermedad, la detección precoz del deterioro físico o cognitivo para ralentizar la progresión y una atención basada en el Modelo de Gestión de Casos para las personas con condiciones crónicas complejas".

Ante esta situación, "la participación y el empoderamiento de la ciudadanía resultan fundamentales", como ha señalado Lourdes Dorronsoro, jefa del Servicio de Efectividad y Seguridad Asistencial. "Este modelo se centra en el trabajo interdisciplinar y biopsicosocial alrededor de un plan personalizado y compartido con el paciente y su red de apoyo. Para ello, la participación, la corresponsabilidad y el empoderamiento de la ciudadanía constituyen una dimensión esencial para mejorar los resultados en salud, fomentar la equidad y reforzar la sostenibilidad del sistema. Asumir individualmente estilos de vida saludables contribuye de manera muy eficaz a la prevención de la aparición de enfermedades como la diabetes o la EPOC", ha indicado.

Además, "esta atención centrada en las personas incorpora la planificación anticipada de decisiones, un proceso deliberativo que permite a las personas expresar sus preferencias y expectativas ante la atención sanitaria".

DESARROLLO DE LA HISTORIA CLÍNICA INTEGRADA

En consonancia con la Estrategia de Abordaje de la Cronicidad del Ministerio de Sanidad, en Navarra se está impulsando el desarrollo de la Historia Clínica Integrada, que permite a todos los profesionales acceder al plan individualizado del paciente.

En este sentido se trabaja con líneas de acción prioritarias como la continuidad asistencial, la atención domiciliaria, la atención integrada social y sanitaria, la atención al final de la vida o el empoderamiento de la ciudadanía para el fomento del autocuidado. Todo, "en coherencia con las líneas de acción prioritarias definidas en la Estrategia nacional como la continuidad asistencial".

Según Rubén Castejón, subdirector de Asistencia Sanitaria Integrada del SNS-O, "la implementación del Plan de Atención Digital Personalizada, con el desarrollo de diferentes herramientas de ayuda, apoyará estas líneas de acción de la Estrategia de cronicidad".