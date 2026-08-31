Salud inicia este martes la campaña de vacunación de bebés frente al Virus Respiratorio Sincitial

Archivo - Entorno del Hospital Universitario de Navarra - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra comienza este martes la campaña de inmunización frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) de esta temporada para los bebés -en torno a 3.000- que se prevé que nazcan entre el 1 de julio de 2026 y el 31 de enero de 2027.

En la temporada anterior, según los datos registrados en el servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra / Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua (ISPLN/NOPLOI), se inmunizaron un total de 3.300 niños -nueve de cada diez- y se estima que se evitaron más de 100 ingresos hospitalarios.

Así, durante el mes de septiembre, los bebés nacidos entre el 1 de julio y el 31 de agosto de este año podrán inmunizarse frente a este virus en su centro de Atención Primaria.

Los que nazcan entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de enero de 2027 podrán recibir la inmunización en el centro hospitalario donde nazcan: Hospital Universitario de Navarra, Hospital Reina Sofía (HRS) de Tudela, Hospital García Orcoyen (HGO) de Estella-Lizarra, Clínica Universidad de Navarra o Clínica San Miguel.

Aquellos que nazcan en su domicilio o en centros diferentes a los mencionados deberán recibir la dosis lo antes posible pidiendo cita en su centro de salud.

Además de a recién nacidos, se recomienda esta inmunización a prematuros menores de 12 meses (nacidos en la temporada anterior, entre el 1 de septiembre de 2025 y el 30 de junio de 2026) y lactantes menores de 24 meses (nacidos entre el 1 de septiembre de 2024 y el 30 de junio de 2026) con ciertas patologías de alto riesgo de desarrollar enfermedad grave por VRS. Ambos grupos serán atendidos en las consultas de Neumología Pediátrica del HUN y de Pediatría del HRS y del HGO.

En función de la situación epidemiológica, se valorará la extensión de la inmunización a los que nazcan en febrero de 2027, como así ocurrió en la temporada anterior, cuando la circulación del VRS se retrasó respecto a lo habitual.

QUÉ ES EL VRS Y CÓMO SE PUEDE PREVENIR

El VRS es un virus que infecta a las vías respiratorias y es la principal causa de hospitalización por infección respiratoria en menores de 12 meses durante la temporada de otoño-invierno, provocando el 90% de los casos de bronquiolitis.

Sin embargo, la enfermedad grave que produce en bebés recién nacidos se puede prevenir en "un alto porcentaje" mediante inmunización pasiva con la administración de un anticuerpo monoclonal (nirsevimab).

Nirsevimab se une al VRS y evita que el virus se fusione con las células de las vías respiratorias, "proporcionando inmunidad inmediata frente a la enfermedad". Esta protección dura al menos 5 meses.

La inmunización con nirsevimab es "segura". Las reacciones adversas más habituales son reacciones locales en el lugar de inyección (dolor y erupción cutánea) y fiebre. Todas ellas "con una frecuencia menor al 1%".

Para responder a las posibles preguntas que pudieran surgir en relación con esta inmunización, el ISPLN cuenta con un folleto informativo, que se puede consultar en su página web.

LA EFECTIVIDAD DE LA VACUNA SE ELEVA AL 90% EN LA TEMPORADA 2025-2026

En la campaña 2025-2026, de acuerdo a los datos del ISPLN, "se han evitado aproximadamente dos tercios de los casos esperados". En cuanto a las hospitalizaciones, hubo 35 de menores de un año, mientras que en la temporada 2024-2025 fueron 104.

Concretamente, en la campaña 2025-2026 se inmunizaron 3.300 niños, de los cuales 2.983 eran recién nacidos y 317 formaban parte de los grupos de riesgo.

La inmunización frente al VRS alcanzó una cobertura del 89,3% para nacidos entre el 1 de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026. La efectividad de la inmunización, como destaca el ISPLN, fue del 90%, evitándose 105 ingresos.