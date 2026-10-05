Salud iniciará el 19 de octubre la campaña de vacunación frente a gripe y Covid

Archivo - Una profesional sanitaria sostiene un vial - Eduardo Sanz / Europa Press - Europa Press

PAMPLONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra comenzará el 19 de octubre la campaña de vacunación conjunta frente a la gripe y la Covid.

Para ello, el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) ha empezado a enviar SMS a las personas con indicación de vacunarse, priorizando a los grupos de mayor edad (personas de 80 y más años), población infantil de 6 a 59 meses y mujeres embarazadas, para que puedan solicitar cita cuando les corresponda.

El mensaje incluirá un enlace a la web de Salud, donde podrán consultar toda la información sobre la citación y los lugares de vacunación.

El propósito principal de esta campaña es reducir la morbimortalidad por gripe y Covid en la población, mediante la vacunación a los grupos de personas más vulnerables y aquellas en las que la gripe puede ocasionar una mayor repercusión en su salud.

Así, las autoridades sanitarias recomiendan la vacunación conjunta de gripe y Covid a personas de 70 años o más; personas de 5 años o más internas en centros de discapacidad, residencias de mayores y residentes en instituciones cerradas; personas (> 6 meses) con condiciones asociadas a un aumento importante de riesgo de enfermedad grave: inmunosupresión (incluyendo las inmunodeficiencias primarias y la originada por la infección por VIH o por fármacos, así como en los receptores de trasplantes, CAR-T y déficit de complemento); personas entre 12 y 59 años pertenecientes a grupos de riesgo; y mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación.

Además, la vacuna antigripal también se recomienda a las personas entre 60 y 69 años, a la población infantil entre 6 y 59 meses de edad, al personal sanitario y sociosanitario de centros públicos y privados, personas con otras condiciones de riesgo, personas que proporcionan cuidados domiciliarios o convivientes de otras con alto riesgo de complicaciones, estudiantes en prácticas en centros sanitarios y sociosanitarios, así como personal de centros de Educación Infantil o personas con exposición laboral directa a animales o a sus secreciones en granjas u otro tipo de explotaciones.

La campaña se prolongará hasta mediados de diciembre, si bien después de esa fecha se continuará vacunando a las personas que cumplan criterios (nuevas embarazadas, nuevos pacientes con factores de riesgo, viajeros internacionales incluidos en grupos de riesgo) o que no pudieron inmunizarse durante el plazo fijado inicialmente.

Las personas que tengan indicación de vacunación frente a gripe y Covid podrán recibir las dos vacunas simultáneamente. La vacuna frente a la Covid podrá administrarse siempre y cuando hayan transcurridos más de tres meses desde la última vacunación o desde la última infección.

CÓMO SOLICITAR UNA CITA

Como en años anteriores, la cita se podrá solicitar mediante tres modalidades: preferentemente, a través de la Carpeta Personal de Salud, para personas de 60 años o más.

La población pediátrica podrá coger cita en esta modalidad, con su enfermera de pediatría; llamando al teléfono de cita previa de su centro de salud o consultorio en horario de 10 a 15 horas; y presencialmente, en su centro de salud o consultorio.

Las personas citadas recibirán dos días antes un recordatorio de cita de vacunación con la fecha, hora y lugar. Además, este año el SNS-O habilitará tres puntos de vacunación extraordinarios para que la población adulta y pediátrica con indicación de vacunarse pueda acudir sin cita.

Estarán del 3 al 14 de noviembre en el Centro Doctor San Martín y en los centros de salud de Buztintxuri y Estella-Lizarra. El horario será de lunes a viernes, de 16 a 20 horas, y los sábados, de 8.30 a 14.30 horas.

Las personas que tengan alguna duda sobre la vacunación pueden consultar la página web habilitada a tal efecto, donde se encuentra disponible toda la información relevante sobre la campaña de vacunación.

También pueden resolver dudas en el Servicio de Consejo Sanitario. Para ello, tienen el correo electrónico consejosalud@navarra.es y el teléfono 948290290, en horario de 8 a 22 horas todos los días de la semana.

La campaña de vacunación antigripal en el personal sanitario del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) comenzará también el 19 de octubre, previa recepción de SMS, para proceder a la petición de cita en los centros de salud, puntos centralizados de las áreas o, en su caso, en el centro hospitalario correspondiente.