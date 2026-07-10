Salud insiste en extremar la precaución ante el mantenimiento de la alerta sanitaria por altas temperaturas

Cartel de la campaña ante las altas temperaturas - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra / Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua (ISPLN/NOPLOI) mantiene la alerta sanitaria por altas temperaturas en Navarra, que seguirá activa durante el fin de semana.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se prevén máximas de en torno a 38 °C en toda Navarra, por lo que continúa la alerta roja en el Pirineo Navarro y Vertiente Cantábrica, y alerta naranja en Centro de Navarra y el domingo en Ribera del Ebro.

El efecto del calor es acumulativo, y ante un periodo tan largo con temperaturas extremas, se disminuye la capacidad de respuesta del organismo y se incrementa el riesgo para la salud.

Por ello, se insiste en la importancia de extremar la precaución, especialmente con las personas mayores de 65 años, menores de 4 años, mujeres embarazadas o en situación de lactancia natural y personas con enfermedades crónicas, así como población trabajadora con riesgo de exposición a calor.

Con el fin de prevenir estos efectos negativos en la salud, el ISPLN/NOPLOI reitera las recomendaciones de beber más agua, evitar el consumo de bebidas con alcohol, cafeína o azucaradas, no realizar esfuerzos físicos de forma excesiva, sobre todo en las horas de más calor, y evitar la exposición al sol; del mismo modo, aconseja estar en espacios frescos o ducharse con agua templada o fría, emplear visera y ropa holgada de tejidos ligeros y transpirables, tipo algodón o lino, y que cubra la mayor parte del cuerpo, así como evitar permanecer en el interior de vehículos estacionados al sol, aunque estén con las ventanillas abiertas, sobre todo cuando hay menores, personas mayores o animales.

PLANIFICAR LAS TAREAS Y GARANTIZAR LA ACLIMATACIÓN

La subdirección de Salud Laboral del ISPLN recuerda la importancia de planificar los trabajos, programando las tareas más pesadas en los momentos de menos calor.

Según las previsiones meteorológicas, incluso se puede plantear la modificación de horarios, así como posponer determinados trabajos a jornadas en las que se espera unas temperaturas inferiores.

En cualquier caso, durante estos días resulta imprescindible que las empresas desarrollen medidas específicas como, por ejemplo, facilitar la adaptación del ritmo de trabajo, aumentar los periodos de descanso y la hidratación del personal, asegurar en interiores el correcto funcionamiento de la climatización y ventilación; y, en exteriores, habilitar zonas de sombra, tanto para el desarrollo de las tareas como para el descanso entre las mismas.

Al mismo tiempo, se debe garantizar un proceso de aclimatación al calor, que suele requerir de varios días, extremando el cumplimiento de las medidas preventivas sobre todo para aquellas personas que inician su actividad laboral en esta época del año y que no tienen experiencia anterior en entornos de altas temperaturas.

También es importante asegurar los periodos de aclimatación para el personal que retorna de vacaciones.

ALTAS TEMPERATURAS Y CALIDAD DEL AIRE

Como consecuencia de las altas temperaturas de esta semana, desde el día 6 de julio, y previsiblemente también este 10 de julio, se ha detectado un aumento de la concentración de ozono en las horas de la tarde en la zona de la Ribera (estación de Funes y Tudela) y la Comarca de Pamplona (estación de la UPNA) lo que supone un índice de calidad del aire "desfavorable" para estas áreas en esas horas.

Ello implica que la exposición "puede suponer un riesgo para la salud de la población especialmente vulnerable", de manera similar a como sucede con las altas temperaturas.

Por tanto, se recomienda a las personas que pertenecen a grupos de riesgo reducir las actividades al aire libre y considerar realizarlas en el interior o posponerlas, y también para la población general si presenta tos, falta de aire o irritación de la garganta.