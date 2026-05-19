Salud presenta nuevas funcionalidades de la Carpeta Personal de Salud

El aviso llegará 48 horas antes de la cita. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Navarro de Salud ha comenzado a enviar notificaciones de recordatorio de cita en Atención Primaria al teléfono móvil de los y las pacientes que cuenten con la Carpeta Personal de Salud 48 horas antes del día de la cita. Las notificaciones incluyen información sobre el profesional con el que se tiene la cita, el día y hora y centro de salud, así como el modo de cancelarla en caso de necesidad. Se trata de un servicio que tiene como finalidad contribuir a reducir el número de citas fallidas.

El SNS registró en el primer cuatrimestre de este año un total de 101.094 citas fallidas, 65.796 en Atención Primaria y 35.298 en Atención Hospitalaria. Es por ello que el departamento de Salud, junto a la Dirección General de Transformación y Digitalización del Gobierno de Navarra (DGTD), han implantado este sistema de avisos para recordar las citas a la ciudadanía.

El recordatorio llega a todos los pacientes que hayan solicitado su cita tanto presencialmente en el centro de salud o consultorio, a través del teléfono o mediante la carpeta de salud, según ha informado el Gobierno foral.

En esta línea, desde Salud y la DGTD se trabaja para implementar el mismo sistema de recordatorios para las citas de Atención Hospitalaria. Cabe recordar que se puede cancelar o cambiar una cita en Atención Primaria a través de Carpeta Personal de Salud o del centro de salud o consultorio mientras que, en caso de no poder asistir a una cita de Atención Hospitalaria, es preciso cancelar a través de la Carpeta de Salud o llamando al teléfono que figura en la carta de citación.

En el caso de la Carpeta de Salud, se ha simplificado la opción que permite cancelar las citas hospitalarias y se ha añadido información sobre las consecuencias que tiene dicha cancelación de acuerdo a la normativa para la gestión de listas de espera aprobada hace dos años por el que, a partir de la segunda cancelación sin justificación, el ciudadano sale de la lista de espera.

MEJORAR LA INTERACCIÓN CON EL SNS

El Ejecutivo foral ha indicado que la Carpeta Personal de Salud sigue ampliando y mejorando la interacción con el Servicio Navarro de Salud, que "mejora la comunicación entre los y las pacientes y el sistema sanitario público mediante el impulso del uso de la tecnología y del ámbito digital".

De este modo, en el apartado de Informes se han comenzado a añadir los informes de pruebas complementarias solicitados por profesionales de Atención Hospitalaria. Estos informes estarán disponibles 30 días después de haber sido validados por los o las profesionales, garantizando así que se hayan visto antes con el propio paciente. Hasta ahora, ya estaban disponibles estos informes si las pruebas habían sido solicitadas por profesionales de Atención Primaria. Esta funcionalidad estará disponible a partir de junio.

Continuando con las nuevas funcionalidades, en los próximos días también estará disponible un módulo en el apartado Tratamientos de CPS, con información sobre prestaciones ortoprotésicas, en un formato similar al que ya existe sobre prestaciones de Farmacia. De este modo, se facilita la información disponible por los pacientes que han solicitado alguna de estas prestaciones y pueden consultar el estado de su petición y qué resolución ha tenido.

Asimismo, se refuerza la información sobre el consejo sanitario, servicio no presencial prestado por profesionales de enfermería del SNS, dirigido a resolver dudas de salud no urgentes, ofrecer consejos de autocuidado y orientar sobre síntomas, tratamientos y pruebas. Se recuerda que este servicio telefónico está disponible todos los días de la semana de 8 a 22 horas en el teléfono 948298298.