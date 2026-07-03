Salud recomienda extremar la precaución ante las altas temperaturas previstas para los próximos días

Desde el 16 de mayo se han comunicado 83 casos de patología asociada al calor; tres veces más que el año pasado por estas fechas

Campaña del Gobierno de Navarra para protegerse ante las altas temperaturas.
Campaña del Gobierno de Navarra para protegerse ante las altas temperaturas. - GOBIERNO DE NAVARRA
Europa Press Navarra
Publicado: viernes, 3 julio 2026 13:39
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PAMPLONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) recomienda a toda la población, especialmente a la más vulnerable, extremar la precaución frente a las altas temperaturas previstas en los próximos días, en los que se celebrarán numerosos actos festivos y darán comienzo los Sanfermines de Pamplona y de Lesaka.

Según las previsiones facilitadas por el Ministerio de Sanidad y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en los próximos días se esperan temperaturas elevadas en toda Navarra y aumentarán a partir del domingo. El lunes 6 de julio y el martes 7 de julio el termómetro podrá alcanzar los 40ºC en el Centro de Navarra y en la Ribera, mientras que en la Vertiente Cantábrica y en el Pirineo rondarán los 37ºC.

Según las previsiones, este sábado se espera activar la alerta roja sanitaria en la Vertiente Cantábrica y la alerta naranja en el Pirineo Navarro y Ribera de Ebro, extendiéndose esta alerta al Centro de Navarra el domingo 5 de julio.

BEBER MÁS AGUA, MODERAR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y PROTEGERSE DEL SOL

Ante esta situación y teniendo en cuenta que los próximos días se celebran diferentes fiestas, el ISPLN apela a la "responsabilidad individual y colectiva". Recuerda la necesidad de beber más agua y moderar el consumo de alcohol, "ya que contribuye a la deshidratación y altera la percepción de los síntomas del calor, aumentando el riesgo de sufrir un síncope o un golpe de calor". También aconseja protegerse del sol y buscar lugares frescos.

Además, recomienda a las entidades locales evitar las horas centrales del día para organizar eventos en los que participe la ciudadanía, fundamentalmente personas mayores o menores de 4 años, asegurar la disponibilidad de agua de consumo suficiente en diferentes puntos del municipio, así como facilitar áreas de sombra y puntos de refresco a las personas asistentes a los actos organizados.

En el trabajo conviene planificar las tareas teniendo en cuenta las previsiones para programar las tareas más pesadas en los momentos de menos calor; asegurar la disponibilidad de agua; en interiores, el correcto funcionamiento de la climatización y ventilación; y, en exteriores, habilitar zonas de sombra. Además, se debe vigilar la salud de la población trabajadora cuando se expone a temperaturas extremas, especialmente de aquellas personas con una mayor vulnerabilidad.

Salud advierte de que un calor excesivo "puede provocar una respuesta fisiológica insuficiente, alterando las funciones vitales y provocando, entre otras alteraciones, calambres, agotamiento, deshidratación, piel caliente y enrojecida, etc". Si pese a haber cesado la exposición, los síntomas persisten o aparecen alteraciones de la conciencia, pulso rápido y débil, respiración rápida y superficial, hay que avisar al teléfono 112 para evitar un posible golpe de calor.

EL 42% DE LOS CASOS NO TENÍA FACTORES DE RIESGO

Desde que se activó el Plan de prevención de los efectos en salud del exceso de temperaturas y de la contaminación del aire en Navarra, el pasado 16 de mayo, se han comunicado al ISPLN 83 casos de patología asociada al calor; tres veces más que el año pasado por estas fechas, cuando se registraban 23 casos.

Del total de casos declarados este año hasta la fecha, el 59% son hombres y el 41% mujeres. Atendiendo a la edad, el 41% de los casos tienen entre 36 y 64 años, seguido del grupo de personas mayores de 65 años, que suponen el 27% de los casos. Alrededor del 37% se ha producido durante la actividad laboral, el 32% mientras realizaban actividades de ocio al aire libre sin actividad física, como pasear o exponerse al sol, y un 10% haciendo ejercicio físico. El ISPLN destaca que el 42% de los casos no tenían factores de riesgo, el 12% se encontraban en lugares con mala climatización, el 7% tenían enfermedad crónica grave y alrededor del 5% habían tenido consumo de alcohol.

Por todo ello, desde el ISPLN reiteran que el calor "nos afecta a todas las personas", aunque existen factores de riesgo personales, ambientales, laborales o sociales "que intensifican sus efectos". Los más importantes son la edad, la existencia de patologías previas o situaciones fisiológicas que "aumentan la vulnerabilidad" frente a las altas temperaturas, como el embarazo, además de las condiciones de habitabilidad de las viviendas o la posibilidad de acceder a refugios climáticos. Por ello, también es importante la responsabilidad colectiva en el cuidado de las personas con factores de vulnerabilidad.

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