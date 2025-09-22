Salud refuerza la seguridad de los centros de salud de Atención Primaria por las tardes

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con el objetivo de "velar por la seguridad y tranquilidad de los profesionales y usuarios de los centros de salud en el horario de tarde", el departamento de Salud del Gobierno de Navarra, en colaboración con el departamento de Interior, Función Pública y Justicia, ha reforzado la presencia de personal de seguridad en los centros a partir de las 15 y 18 horas, y hasta las 20 horas, según el horario de funcionamiento de cada uno de ellos.

Desde el lunes 22 de septiembre, los centros de salud de toda la red de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud que ofrezcan atención por las tardes contarán con seguridad privada, varios guardas jurados que irán rotando por los centros durante toda la tarde.

Con el aumento de las agresiones a los profesionales sanitarios registrado en los últimos años (en 2024 se notificaron 754 agresiones en el SNS) y algunos episodios registrados en los últimos meses en el ámbito de Primaria, se ha decidido reforzar la seguridad ya que, para Salud, tal y como explicó el consejero Fernando Domínguez a principio de año, "es prioritario que todos los trabajadores y usuarios se sientan seguros y puedan realizar su trabajo o acudir a sus citas con total tranquilidad y confianza".

Esta medida se suma a las ya tomadas en el Hospital Universitario de Navarra (HUN) a principio de año, con la instalación de un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) en la parte exterior del recinto hospitalario con 224 nuevas cámaras, perimetrales y lectoras de matrículas. Además de las acciones que Salud realiza de formación e información de medidas preventivas y de protección frente a las agresiones. Estas acciones incluyen cursos de autoprotección, de desescalada verbal y no verbal de violencia, así como la difusión del protocolo de actuación en caso de agresión, dando a conocer a los profesionales las funciones del Interlocutor Policial Sanitario (IPS).

También continúa el trabajo con los sistemas de alarma y alerta, botón de seguridad en el ordenador de sobremesa en toda la red de Atención Primaria y Salud Mental y otros mecanismos de alerta (pulseras, botón físico...) que permiten "recibir ayuda inmediata de los compañeros más próximos, minimizando los daños en caso de conducta violenta".