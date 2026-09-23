Salud se reúne con alcaldes del área de Estella para concretar cómo se organizará el servicio de Traumatología

Reunión en Salud. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero del departamento de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez; el gerente del Servicio Navarro de Salud, Jon Guajardo; la gerente del Área de Salud de Estella-Lizarra, Marimar Paternain; y el jefe de servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital García Orcoyen, José Ramón Varela, han explicado a los alcaldes de los municipios de la Merindad de Estella que han acudido a la convocatoria del departamento de Salud cómo se organizará temporalmente el servicio de Traumatología de la zona a partir del 1 de octubre.

Desde febrero de 2025, coincidiendo con el proceso de traslado y la OPE, la situación de déficit de profesionales en la plantilla de Traumatología se ha ido agravando progresivamente hasta la fecha actual. A partir del 1 de octubre, en el servicio de Traumatología del García Orcoyen quedan cuatro profesionales de las ocho plazas disponibles en plantilla (uno de ellos ocupando el cargo de jefe de servicio). Esto impide cubrir toda la atención ordinaria (consultas, quirófano y planta) y las guardias de presencia física de 24 horas en el servicio de Urgencias, ha informado el Ejecutivo.

Tal y como han explicado durante la reunión, la gerencia continúa haciendo una búsqueda activa de profesionales de esta especialidad por todas las vías disponibles a nivel laboral (colegios de médicos, asociaciones profesionales, llamamientos, etc.) pero también se ha pedido colaboración a los servicios de Pamplona y Tudela.

Como se ha expuesto durante la reunión, desde el Servicio Navarro de Salud se prioriza la actividad ordinaria (consultas, planta y quirófano) ya que presta atención a mayor número de personas y se "garantiza así la continuidad asistencial y el menor número de desplazamientos a Pamplona". En cuanto a la atención urgente, se contará con un traumatólogo de presencia física de 8 a 15 horas. A partir de las 15 horas (los días laborables y las 24 horas los sábados, domingos y festivos) la atención será realizada por los profesionales del Servicio de Urgencias.

Según criterio clínico, procederán, cuando sea necesario, a la derivación al HUN para su valoración por parte del traumatólogo de guardia a fin de "garantizar en todo momento la continuidad asistencial". En caso de ser necesario se contemplará el refuerzo tanto en ambulancias, por si surgen traslados, como de las vías de comunicación con el HUN. También habrá un profesional de guardia localizada para atender cualquier urgencia que pueda surgir en la planta.

El consejero Domínguez ha insistido en que esta situación es coyuntural, y se mantendrá hasta que haya más traumatólogos disponibles que permitan cubrir toda la actividad, guardias incluidas. "Siempre hemos sido claros con la situación del García Orcoyen y la necesidad de buscar alternativas para seguir prestando una atención de calidad y segura. Ya nos pasó con Ginecología y después con Radiología, hemos demostrado nuestro interés y compromiso en mantener este hospital con todos los servicios de la cartera, pero tenemos que conjugar derechos laborales, con falta de profesionales en los comarcales y el mantenimiento de la atención y ésta es la solución más responsable y que presta mayor cobertura a la población", ha comentado el titular de Salud.

LAS CIFRAS

Como ha expuesto la gerente, Marimar Paternain, la priorización de cobertura de la actividad ordinaria se fundamenta en el número de personas atendidas. Desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto, el servicio ha asistido 839 consultas y ha realizado 107 intervenciones quirúrgicas, además de los 92 pacientes que ha habido ingresados a cargo del servicio en la planta 4.

En cuanto a las urgencias de Traumatología, ya este verano algunos días no ha habido traumatólogo de presencia física, concretamente, 6 días en junio, 3 días en julio y 5 días en agosto y el número de traslados realizados a Pamplona fueron 10 en junio, 4 en julio y 14 en agosto.