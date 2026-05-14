Salud y Sindicato Médico mantienen una primera reunión con "avances" para intentar llegar un acuerdo ante el "conflicto"

Archivo - El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Responsables del departamento de Salud del Gobierno de Navarra, encabezados por el consejero Fernando Domínguez, y representantes del comité de huelga del Sindicato Médico de Navarra (SMN) han mantenido este jueves una primera reunión de trabajo en la que se han producido "avances orientados a la resolución del conflicto existente".

Ambas partes han remitido a los medios de comunicación un comunicado conjunto en el que muestra su voluntad de "continuar trabajando de forma constructiva para alcanzar, a la mayor brevedad posible, un acuerdo satisfactorio que contribuya a reforzar la sanidad pública navarra y mejorar las condiciones del colectivo médico y facultativo".

Han explicado que el encuentro se ha desarrollado en "un clima de diálogo, respeto y voluntad de entendimiento" y que en él "se ha constatado que ambas partes comparten un objetivo común: garantizar a la ciudadanía una atención sanitaria de calidad, prestada en el marco de unas condiciones laborales adecuadas y sostenibles para el colectivo médico y facultativo de Navarra".

En la reunión se han establecido las bases metodológicas de la negociación y se ha comenzado a trabajar sobre el primero de los bloques reivindicativos planteados, relativo a la jornada médica, el exceso horario y el reconocimiento del tiempo de trabajo efectivamente realizado, "cuestiones consideradas prioritarias por ambas partes", han dicho.

Asimismo, se ha acordado "mantener y reforzar la dinámica negociadora, incrementando la frecuencia de las reuniones conforme se avance en el análisis de los distintos puntos incluidos en la plataforma reivindicativa y se vayan alcanzando acuerdos concretos".

Tanto el departamento de Salud como el Sindicato Médico de Navarra han expresado su "satisfacción" por el tono y el desarrollo de esta primera reunión, así como su voluntad de "continuar trabajando de forma constructiva".