Salud trabaja en una opción de rellamada en los centros sanitarios y en ampliar las prestaciones de la carpeta personal

La rellamada "ya se ha empezado a trabajar en algún centro de salud" y se prevé extenderla a todos los centros de salud "de aquí a verano"



PAMPLONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nueva gerente de Atención Primaria, Susana Miranda, ha anunciado que se está trabajando para implantar en las centralitas telefónicas de los centros de salud una opción de rellamada para que, si desde el centro no se ha atendido la llamada de un paciente, se devuelva, "a mucho tardar, dos minutos después".

Según ha indicado este viernes en una comparecencia parlamentaria solicitada por UPN sobre la situación de la Atención Primaria en Navarra, la "gran preocupación" es la accesibilidad, por lo que "ya hemos empezado a trabajar, en primer lugar, con las centralitas telefónicas".

Ha explicado Miranda que, cuando un paciente llama al centro de salud y no le cogen, fundamentalmente "entre las ocho y las nueve y media de la mañana" -cuando "el volumen de llamadas es terrible"-, el paciente "se enfada, vuelve a llamar y vuelve a llamar", produciendo así "un número de llamadas que se repiten y que van colapsando el sistema".

Con esta opción de la rellamada, "si el paciente llama al centro de salud y no le cogen, puede marcar el número ocho en su teléfono, cuelga, e inmediatamente sale en la pantalla del administrativo el número al que llamar, a mucho tardar, dos minutos después". "Esto ya se ha empezado a trabajar en algún centro de salud y de aquí a julio, probablemente, todos los centros de salud tendrán esta opción", ha manifestado.

Igualmente, ha explicado que en las centralitas telefónicas "había dos números de teléfono que abocan en una administrativa", y que a partir de ahora "todas las líneas van a entrar por el mismo terminal".

Por otro lado, ha subrayado que "estamos en una época de transformación digital, por lo que continuaremos ampliando las prestaciones en carpeta personal de salud en cuanto a petición de citas, visualización de informes y analíticas y pruebas complementarias". Ha añadido Miranda que "la posibilidad de consulta por videollamada o videoconsulta es también un hecho, y nos comprometemos, y lo haremos en breve, al aumento de la cita web".

Asimismo, ha apuntado que "queremos adecuar las agendas según el tipo de población que hay en cada zona básica" porque "es evidente que no todas las zonas básicas son iguales: hay zonas rurales, hay zonas urbanas, hay zonas con una población joven, hay otras con una población más envejecida". "Tenemos también enfermeras que atenderán -digo atenderán porque estamos trabajando ampliamente en ello-, a la patología crónica. Y desde luego que adecuaremos el modelo de agenda a los procesos y a la patología y a la población, y haremos hincapié también en la atención a la comunidad", ha remarcado.

Entre otros aspectos, ha subrayado que una de las apuestas del SNS es avanzar en la teledermatología. En este sentido, ha anunciado que se dotará a los centros del material necesario para que la consulta del servicio de dermatología pueda ser no presencial y "con el compromiso de que la respuesta sea en pocos días".

También ha destacado "el aumento de la población en Navarra en los últimos 10 años". "Son 32.000 personas más, con un total de 671.787 habitantes con derecho a asistencia sanitaria en Navarra, siendo casi 138.000 mayores de 65 años. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme aumenta la edad de la población, aumenta el grado de morbilidad y aumenta la patología, y esta patología se va cronificando también", ha dicho.

Durante el turno de los grupos, la parlamentaria de UPN Leticia San Martín ha considerado que el actual modelo "ya no cubre las necesidades de los ciudadanos" y ha coincidido en que "uno de los grandes problemas es la accesibilidad, porque es la puerta de entrada al sistema sanitario". "Actualmente, los ciudadanos tienen más problemas de los que tenían antes para acceder a la atención primaria. Concretamente, se habla de que hay una media de siete días. Este tiempo se ha multiplicado por dos en los últimos cuatro años", ha indicado, tras añadir que "hay experiencias de imposibilidad de contactar por teléfono con algunos centros de salud".

Maite Esporrín, por parte del PSN, ha esperado obtener "unos resultados pronto y que podamos valorarlos satisfactoriamente". En concreto, ha hecho referencia al cambio en las centralitas de teléfono. "Ver a las 8 de la mañana la espera en la calle para la cita en el día me parece tercermundista, eso lo tenemos que corregir de alguna manera", ha dicho. Tras advertir de que las personas mayores "no tienen tan fácil acceso a la red", ha pedido "dar otra salida". "A ver cómo funciona lo que han comentado, pero si no habrá que cambiarlo", ha remarcado.

En nombre de EH Bildu, Txomin González ha echado en falta conocer "qué modelo de atención primaria se quiere desarrollar a partir de ahora", y ha defendido la implementación de una figura denominada 'distrito sanitario', que "acumulase una serie de zonas básicas de salud" para que los servicios "fuesen lo más eficaces posible".

Isabel Aranburu, de Geroa Bai, ha comentado que la Atención Primaria cuenta con "problemas estructurales que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo" y "para que la solución que se aplique sea eficaz y vaya a los problemas de fondo es necesario un plan, una estrategia pensada, con unos objetivos bien definidos, con unas medidas planteadas de acuerdo con esos objetivos y con unos tiempos prefijados". Según ha dicho, "nos alegra ver que todo en lo que está trabajando la gerencia contiene los mimbres necesarios para que el modelo que se está gestando" vaya en la dirección de una atención "equitativa, justa y accesible".

En nombre del PPN, Irene Royo ha señalado que "todo lo planteado lo valoramos positivamente y estamos conformes, vemos que va en el sentido de las líneas que se tienen que tomar", si bien "también vemos que hay margen de mejora". A su juicio, es "importante" que el presupuesto "se intente gestionar con la mayor eficiencia posible", y ha incidido en la organización del propio personal, en la transformación digital, o en la temporalidad.

Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha considerado que "muchos de los problemas de listas de espera pasan por una apuesta clara por la atención primaria y cuando hablamos de atención primaria hablamos de presupuesto", si bien "hablamos más de modelo y no solamente de dinero". "Hemos defendido siempre que la atención primaria requiere un replanteamiento y un refuerzo que, además, entendemos que no va a ser cuestión de pocos meses", ha dicho.

Por parte de Vox, Maite Nosti ha destacado que Miranda tiene "tres problemas muy grandes que no son culpa suya y que va a ser difícil que los pueda resolver". "Uno de ellos es la falta de presupuesto suficiente para llevar a cabo todo su trabajo; otra de ellas es la falta de personal, que va ligada a la falta de presupuesto; y la tercera son los cambios demográficos que ha comentado", ha dicho, tras apostar por "educar bien a la población para que acuda a los centros de salud cuando es necesario, para que no hagan un uso mal de los recursos sanitarios".