Salud ve un acercamiento de posturas con el Sindicato Médico mientras que la intersindical mantiene la huelga del día 15

PAMPLONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de Salud del Gobierno de Navarra, Carlos Artundo, ha afirmado que en la última propuesta enviada por el Sindicato Médico "ha habido voluntad de acercarse" con el objetivo de desconvocar la huelga iniciada el 1 de febrero, mientras que los representantes de la intersindical de Salud han subrayado que mantienen la huelga prevista para el día 15 ante la "cerrazón" del departamento.

Así lo han manifestado este lunes, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión mantenida entre Salud y la intersindical. En lo referente a la propuesta del Sindicato Médico, Artundo ha indicado que "la estamos estudiando, la estamos trabajando". "Entendemos que ha habido voluntad de acercarse, de acercar posturas, y con eso me quedaría, con la sensación de que estamos acercando posturas y de una manera rápida", ha indicado, para señalar que es posible que se produzca una reunión con dicho sindicato este mismo lunes, aunque "no es seguro".

Por el contrario, Iván Irisarri y Begoña Ruiz, de la intersindical de Salud, han afirmado que han salido de la reunión con Salud "con muy malas sensaciones", porque por parte del departamento "hemos visto una cerrazón en hablar de sus propuestas y no mirar ni siquiera las nuestras". "Hay dos líneas rojas que no queremos pasar, la exclusividad y la carrera sanitaria para todos, sanitarios y no sanitarios. Y no tiene ninguna intención, ni siquiera, de estudiarlas", ha criticado Irisarri.

Según ha añadido, "no podemos pasar por este tipo de negociaciones que no llevan a nada", por lo que "vamos a ir a la huelga y habrá que hacer la suficiente presión" como para que sus reivindicaciones "salgan adelante".

En este sentido, Begoña Ruiz ha señalado que desde Salud "no han hecho ninguna propuesta nueva, ha sido una repetición de la primera reunión". "Han vuelto a reiterar la pretensión que tenían en la primera reunión, tendremos que pactar y cada uno bajarse de algo, pero es que no han dicho nada nuevo", ha subrayado.

Por su parte, Artundo ha apuntado al respecto que "en un proceso de negociación yo creo que hay que tener siempre la escucha abierta, los canales abiertos, porque lo importante es lo importante, intentar acordar e intentar prevenir o evitar una huelga que no nos viene bien a nadie, sobre todo a los ciudadanos". "Nos ponemos en el escenario de que no haya huelga, lo que queremos es que no haya huelga porque eso no beneficia a nadie", ha remarcado.

(Seguirá ampliación)