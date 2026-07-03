San Fermin Ikastola impulsa una comunidad energética que compartirá energía renovable entre el centro y sus familias

El consejero Irujo junto al equipo directivo de la Ikastola y la Cooperativa delante la instalación fotovoltaica. - VÍCTOR RUIZ - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha visitado esta semana San Fermin Ikastola para conocer de primera mano los proyectos impulsados por la comunidad energética del centro, una iniciativa pionera que convierte a la cooperativa educativa en la primera de Navarra en compartir energía renovable entre el centro escolar y las familias asociadas.

La comunidad energética de San Fermin Ikastola ha ejecutado cuatro proyectos estratégicos relacionados con las energías renovables, la eficiencia energética, la gestión inteligente del consumo y la movilidad sostenible. La inversión total ha ascendido a 192.047,94 euros, de los cuales 86.084,40 euros han sido financiados mediante la convocatoria de Ayudas a comunidades energéticas para la transición energética del año 2025 del Gobierno de Navarra.

Durante la visita, el consejero ha estado acompañado por representantes de la dirección de la ikastola, del equipo promotor del proyecto y de responsables de la Cooperativa Red de Comunidades Energéticas, quienes han presentado las distintas actuaciones desarrolladas en los últimos meses para avanzar hacia un modelo energético más sostenible, eficiente y participativo.

La actuación principal ha consistido en la instalación de un sistema fotovoltaico de autoconsumo compartido de 142 kWp y un almacenamiento de energía en baterías de 257 kWh. Esta instalación complementa a los 76 kWp fotovoltaicos ya instalados en Ikastola, detallan en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

La singularidad del proyecto reside en el modelo de consumo compartido diseñado entre la ikastola y sus familias. Durante las horas lectivas, el centro escolar aprovechará la totalidad de la energía generada para cubrir sus necesidades energéticas. Fuera del horario escolar -incluidos fines de semana, vacaciones y periodos no lectivos- la generación podrá ser consumida por las familias.

Este sistema permite "maximizar el aprovechamiento de la energía renovable generada localmente, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y generando importantes ahorros económicos". El proyecto podrá extender sus beneficios a más de 600 familias y empresas situadas en un radio de hasta cinco kilómetros de la instalación, el límite establecido actualmente por la normativa para las modalidades de autoconsumo compartido.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

Además de la instalación fotovoltaica, la comunidad energética ha desarrollado una herramienta de gestión inteligente de la demanda energética basada en software libre. Este sistema permitirá adaptar los consumos a los momentos de mayor producción renovable, optimizando el uso de la energía generada y favoreciendo una gestión más eficiente de los recursos.

En el ámbito de la eficiencia energética, se ha renovado íntegramente la iluminación del frontón mediante tecnología LED de alta eficiencia reduciendo significativamente el consumo energético de una instalación con un uso intensivo durante las actividades deportivas y extraescolares.

Por otra parte, la comunidad energética ha puesto en marcha un proyecto piloto de servicio compartido de bicicletas eléctricas destinado a la comunidad educativa, promoviendo alternativas de movilidad más sostenibles y reduciendo el uso del vehículo privado.

MODELO COOPERATIVO QUE MULTIPLICA EL IMPACTO DE LA ENERGÍA RENOVABLE

Desde San Fermin Ikastola destacan que la naturaleza cooperativa del propio centro escolar y de Red de Comunidades Energéticas "constituyen un elemento diferencial" para impulsar este tipo de iniciativas, favoreciendo un modelo "más eficiente, participativo y solidario" de producción y consumo energético.

Ikastola San Fermin es un centro escolar cooperativo que educa a más de 1.500 niños y niñas de edades entre los 3 y 18 años, desde educación infantil hasta bachiller.

Red de Comunidades Energéticas es una cooperativa sin ánimo de lucro con el principal objetivo de impulsar la creación de comunidades energéticas. Actualmente, la forman 120 comunidades energéticas de toda España. Dispone de instalaciones por 6.400 kWp de potencia eléctrica en distintas tecnologías y genera más de 8 millones de kWh que se reparten en 3.146 hogares.