Sánchez dice que Feijóo quiere "ampliar" a todo el país el "pacto del Ventorro" entre PP y Vox

PAMPLONA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado este sábado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "quiere ampliar a todo el territorio de nuestro país" el pacto entre los 'populares' y Vox en la Comunidad Valenciana, que ha denominado como "pacto del Ventorro".

Sánchez, que ha clausurado el 13º Congreso del PSN en el que María Chivite ha sido reelegida como secretaria general de los socialistas navarros, ha asegurado que el pacto entre PP y Vox en la Comunidad Valencia une "la negligencia de Mazón con el negacionismo de Abascal" y "no necesitamos ni la negligencia de unos, ni el negacionismo de otros".

El presidente del Gobierno ha indicado que en las elecciones de 2027 "nos vamos a jugar si queremos consolidar mayorías progresistas como tenéis aquí en Navarra o rompemos esas mayorías negacionistas como hay, por ejemplo, en Madrid, en Cantabria, en La Rioja o en otros muchos territorios de nuestro país; si apostamos por los derechos o apostamos por las motosierras; si apostamos por los avances o por los retrocesos, y para eso necesitamos un Partido Socialista que reafirme en su ADN lo más importante que tenemos, y es que somos un partido de ganadores, somos un partido que queremos ganar para poder gobernar y gobernar para poder avanzar, como estáis haciendo aquí en Navarra".

Sánchez ha advertido de que "lo que tenemos enfrente" es "ese pacto entre el Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana, ese 'pacto del Ventorro', el restaurante en el que aparentemente, no sabemos a día de hoy, por desgracia para los valencianos y valencianas, si allí estuvo el presidente Mazón durante las horas más aciagas y más dramáticas de la Dana de Valencia".

El líder del PSOE ha afirmado que ese pacto "lo que hace es unir la negligencia de Mazón con el negacionismo de Abascal y que Feijóo quiere ampliar a todo el territorio de nuestro país, y precisamente lo que no necesitamos es ni la negligencia de unos, ni el negacionismo de otros, lo que necesitamos son políticas de progreso, que continúen haciendo avanzar nuestro país en crecimiento económico y en redistribución de la renta para luchar contra la principal preocupación de nuestros ciudadanos y ciudadanas, que es la desigualdad".

Sánchez ha asegurado que el PP es "incapaz de romper con la ultraderecha" y ha indicado que "ese acuerdo del Ventorro lo que representa es la claudicación de la derecha ante la ultraderecha". "Esa es la gran diferencia entre lo que pasa en Europa y lo que pasa en España. En Europa vemos una derecha alemana que huye de la ultraderecha. Aquí se hacen selfies con ella, tanto en Navarra como en Valencia como en otras partes de España", ha subrayado.

Durante su intervención, el presidente del Gobierno ha defendido los datos económicos de España y ha indicado que "la OCDE acaba de decir que España va a crecer este año en un contexto tan difícil un 2,6%, es decir, ha aumentado en dos décimas la previsión de crecimiento económico para nuestro país".

Además, ha resaltado que el semanario 'The Economist' dice que "desde que yo tengo el honor de ser presidente del Gobierno, España ha escalado dos puestos en el ranking de democracias plenas".

Así, ha criticado a Feijóo, afirmando que "este es el estado de la oposición que tenemos, que este hombre no es presidente del Gobierno porque no quiere y no es jefe de la oposición porque no sabe".

Pedro Sánchez ha considerado que "la amenaza real que nosotros tenemos hoy en Europa, la amenaza más importante que tenemos en España, es esta internacional ultraderechista".

En ese sentido, ha afirmado, después de que esta semana el presidente de Vox le preguntara por la migración, que "la amenaza a nuestra prosperidad no es la migración, al contrario, la amenaza a nuestra prosperidad son los aranceles ante los que ellos callan, porque yo no he escuchado a Abascal y a Feijóo decir nada, mira que montan ruido, pero ante los aranceles, callados, porque son muy fuertes con el débil, pero son absolutamente serviles con el poderoso".

Pedro Sánchez ha subrayado que "nosotros sí sabemos con quién vamos a estar en caso de que haya aranceles que se impongan de manera injusta en una guerra comercial que nadie quiere, que desde luego Europa no ha buscado, y mucho menos España, pero estaremos con los agricultores, con los ganaderos, con la industria del automóvil, estaremos con las empresas, con los trabajadores y trabajadoras".

El presidente del Gobierno ha destacado que "a las políticas o a las propuestas ultraderechistas" se les hace frente con "dos tazas de políticas progresistas". "¿Que no os gusta el feminismo? Pues renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y aprobación de la ley de Paridad", ha resaltado, tras lo cual ha destacado también medidas como la reforma laboral, la reducción de la jornada laboral o el aumento del salario mínimo interprofesional.

Por otro lado, Sánchez ha afeado al PP que votara esta semana en el Congreso en contra de la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, pese a que en los trámites previos en la Cámara Baja "han ido votando que sí". "Votan contra el refuerzo de la sanidad pública", ha criticado.

En todo caso, tras reconocer que "hemos perdido esa votación", ha avanzado que "volveremos a llevar la ley de Agencia Estatal de Salud Pública al Congreso de los Diputados y la sacaremos sí o sí, porque esa es la seguridad de la gente, el fortalecimiento de la sanidad pública y de la salud pública en nuestro país".

CONFLICTOS INTERNACIONALES

Por otro lado, Pedro Sánchez se ha referido también a la situación de los conflictos internacionales para afirmar que "en España tenemos que decir alto y claro que estamos siendo coherentes". "Lo somos en Ucrania ante el invasor, como lo somos también ante aquellos que están perpetrando la mayor catástrofe humanitaria en Gaza", ha indicado.

Así, ha explicado que "seguimos reivindicando el reconocimiento de los dos Estados, porque es de justicia y porque garantizará la paz y la seguridad en una zona tan sensible para el Mediterráneo, por tanto para Europa y particularmente para España, como es Oriente Medio". "Estamos en el lado correcto de la historia", ha señalado.