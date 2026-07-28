Sancionado en Tudela por perturbar un concierto de Mago de Oz con un silbato para perros

PAMPLONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Tudela sancionó en la madrugada del 27 de julio a un hombre que estaba perturbando con un silbato para perros el concierto de Mago de Oz en el marco de las fiestas de Santa Ana.

Sobre las 2,40 horas, los agentes de la Policía Local fueron requeridos por técnicos de sonido del concierto debido a que una persona se encontraba con un silbato para perros afectando a los músicos por el acople que se generaba con sus instrumentos y pinganillos, según ha informado la Policía Local.

Los agentes pudieron comprobar la acción de dicha persona, por lo que se le sacó del concierto, se le identificó y se le sancionó por ordenanza cívica, por perturbar de manera grave e intencionada la actuación musical.