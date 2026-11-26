Archivo - Sergio Sayas, presidente de la Junta Gestora del PP de Navarra. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta Gestora del Partido Popular de Navarra, Sergio Sayas, ha afirmado este jueves que "los indicios de corrupción que ha señalado la UCO" en su último informe sobre la adjudicación de Belate "exigen la dimisión inmediata" de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite.

Sayas también ha pedido que Elma Saiz, actualmente ministra portavoz del Gobierno de España, renuncie como candidata del PSN al Congreso en las próximas elecciones generales, por su responsabilidad en las disposiciones que se incluyeron en los Presupuestos de Navarra durante su etapa de consejera de Economía y Hacienda que permitieron que el presidente de la mesa de contratación de Belate ostentara esa responsabilidad pese a que había superado la edad legal de jubilación.

"No es solo la UCO, es la Audiencia Nacional, es la Oficina Anticorrupción y es la Cámara de Comptos. Cualquiera que tiene ojos en la cara ve la ilegalidad de la adjudicación de Belate y ve la responsabilidad que en esa adjudicación tiene el Gobierno de María Chivite", ha señalado Sergio Sayas en una rueda de prensa.

El presidente de los 'populares' navarros ha destacado que "esa obra acabó adjudicada a la trama corrupta de Santos Cerdán" y ha considerado que "por eso es hipócrita la reacción del Gobierno de Navarra, en primer lugar, cuando dice que está dispuesto a dar explicaciones, porque María Chivite no ha querido dar explicaciones en ningún momento y no ha querido darlas porque es imposible darlas". "Los hechos son evidentes. Es una obra adjudicada de manera ilegal a una trama corrupta de Santos Cerdán", ha indicado.

Por otro lado, Sayas ha señalado que, con su nuevo informe, "la UCO lo que hace es ratificar cada una de las ilegalidades que María Chivite negó en la comisión de investigación". "Lo que ha quedado acreditado es que la sombra de Santos Cerdán sobre María Chivite es demasiado alargada. Cerdán no habría podido ejercer la corrupción en Navarra si no hubiera sido por el Gobierno de María Chivite y eso obliga a María Chivite a asumir las responsabilidades políticas de la única manera posible, con la dimensión. Navarra no merece tener un Gobierno corrupto", ha afirmado.

Sergio Sayas ha asegurado que "lo que hemos visto con Belate es una adjudicación salpicada por sospechas de los letrados, por votos particulares y por notas de la Intervención, con un sistema de votación viciado, porque el presidente de la mesa de contratación votó una vez que conocía el resultado del resto de los miembros de la mesa".

Sayas se ha detenido en este último asunto para señalar que el presidente de la mesa pudo ostentar esa responsabilidad ya que "se aprobaron tres disposiciones en los Presupuestos que le permitieron alargar su vida laboral por encima de la edad legal de jubilación, es decir, no podía hacerlo legalmente y se le hicieron tres disposiciones en los Presupuestos para asegurarse de que pudiera presidir la mesa de contratación".

A continuación, el presidente de los 'populares' ha señalado que "la responsable de esas tres disposiciones es Elma Saiz, hoy portavoz del Gobierno de España y candidata al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista en Navarra".

Sergio Sayas ha indicado que "esta sombra de corrupción exige por un lado la dimisión automática de María Chivite pero también la renuncia a la candidatura al Congreso de los Diputados de Elma Saiz". "Navarra no merece un Partido Socialista que está protagonizando la corrupción y no puede ofrecer limpieza de la corrupción quien tiene sospechas de haber participado en la adjudicación de Belate que acabó en una trama corrupta de Santos Cerdán. La adjudicación no tiene ninguna justificación. La responsable es sin duda María Chivite, y la única forma posible de asumir esa responsabilidad es la dimisión. Navarra merece tener un Gobierno limpio y lo va a tener a partir de mayo", ha indicado.